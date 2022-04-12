https://ria.ru/20220412/whatsapp-1783071804.html
В WhatsApp замечены новые функции
В WhatsApp замечены новые функции - РИА Новости, 12.04.2022
В WhatsApp замечены новые функции
Разработчики WhatsApp работают над возможностью рисовать прямо в приложении мессенджера. О работе над новым функционалом сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:07
2022-04-12T12:07
2022-04-12T12:07
наука
технологии
whatsapp inc.
apple ios
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Разработчики WhatsApp работают над возможностью рисовать прямо в приложении мессенджера. О работе над новым функционалом сообщает портал WABetaInfo.В WhatsApp существуют инструменты для рисования, но свежее обновление расширит набор инструментов, которые предлагаются в программе. Сейчас у пользователей есть доступ к единственному карандашу для рисования.Новый набор инструментов для рисования позволит пользователям рисовать на изображениях или редактировать их с помощью заметки. Пользователям мессенджера дадут три новых значка для карандаша и инструмент размытия.Опцию тестируют в бета-сборке для iOS, которая доступна в некоторых регионах мира. Позже программа тестирования будет расширена, а потом функция может появиться и в общедоступной версии WhatsApp.
https://ria.ru/20220326/sotsseti-1780210713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, whatsapp inc., apple ios