https://ria.ru/20220412/whatsapp-1783071804.html

В WhatsApp замечены новые функции

В WhatsApp замечены новые функции - РИА Новости, 12.04.2022

В WhatsApp замечены новые функции

Разработчики WhatsApp работают над возможностью рисовать прямо в приложении мессенджера. О работе над новым функционалом сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:07

2022-04-12T12:07

2022-04-12T12:07

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Разработчики WhatsApp работают над возможностью рисовать прямо в приложении мессенджера. О работе над новым функционалом сообщает портал WABetaInfo.В WhatsApp существуют инструменты для рисования, но свежее обновление расширит набор инструментов, которые предлагаются в программе. Сейчас у пользователей есть доступ к единственному карандашу для рисования.Новый набор инструментов для рисования позволит пользователям рисовать на изображениях или редактировать их с помощью заметки. Пользователям мессенджера дадут три новых значка для карандаша и инструмент размытия.Опцию тестируют в бета-сборке для iOS, которая доступна в некоторых регионах мира. Позже программа тестирования будет расширена, а потом функция может появиться и в общедоступной версии WhatsApp.

https://ria.ru/20220326/sotsseti-1780210713.html

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Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, whatsapp inc., apple ios