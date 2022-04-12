https://ria.ru/20220412/vysylka-1783049387.html

Российское посольство в Париже пообещало ответ на высылку дипломатов

Российское посольство в Париже пообещало ответ на высылку дипломатов - РИА Новости, 12.04.2022

Российское посольство в Париже пообещало ответ на высылку дипломатов

Россия даст Франции пропорциональный ответ на высылку шести российских дипломатов, сообщили в пресс-службе российского посольства в Париже. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:00

2022-04-12T11:00

2022-04-12T11:17

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санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Россия даст Франции пропорциональный ответ на высылку шести российских дипломатов, сообщили в пресс-службе российского посольства в Париже.МИД Франции в понедельник объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов. В посольстве подтвердили, что 11 апреля советник-посланник дипмиссии был вызван в МИД Франции, где ему было сделано представление о выдворении шести сотрудников посольства."С российской стороны был выражен решительный протест в связи с недружественной акцией французских властей, на которую неминуемо последует пропорциональный ответ", - заявили в пресс-службе посольства РФ.

https://ria.ru/20220408/norvegiya-1782582977.html

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в мире, россия, франция, мид франции‎, санкции в отношении россии