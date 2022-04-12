https://ria.ru/20220412/vysylka-1783049387.html
Российское посольство в Париже пообещало ответ на высылку дипломатов
Российское посольство в Париже пообещало ответ на высылку дипломатов - РИА Новости, 12.04.2022
Российское посольство в Париже пообещало ответ на высылку дипломатов
Россия даст Франции пропорциональный ответ на высылку шести российских дипломатов, сообщили в пресс-службе российского посольства в Париже. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:00
2022-04-12T11:00
2022-04-12T11:17
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Россия даст Франции пропорциональный ответ на высылку шести российских дипломатов, сообщили в пресс-службе российского посольства в Париже.МИД Франции в понедельник объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов. В посольстве подтвердили, что 11 апреля советник-посланник дипмиссии был вызван в МИД Франции, где ему было сделано представление о выдворении шести сотрудников посольства."С российской стороны был выражен решительный протест в связи с недружественной акцией французских властей, на которую неминуемо последует пропорциональный ответ", - заявили в пресс-службе посольства РФ.
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в мире, россия, франция, мид франции, санкции в отношении россии
11:00 12.04.2022 (обновлено: 11:17 12.04.2022)
Российское посольство в Париже пообещало ответ на высылку дипломатов
Российское посольство в Париже пообещало ответ на высылку шестерых дипломатов