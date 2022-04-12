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Российское посольство в Париже пообещало ответ на высылку дипломатов - РИА Новости, 12.04.2022
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Российское посольство в Париже пообещало ответ на высылку дипломатов
Российское посольство в Париже пообещало ответ на высылку дипломатов - РИА Новости, 12.04.2022
Российское посольство в Париже пообещало ответ на высылку дипломатов
Россия даст Франции пропорциональный ответ на высылку шести российских дипломатов, сообщили в пресс-службе российского посольства в Париже. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:00
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в мире
россия
франция
мид франции‎
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Россия даст Франции пропорциональный ответ на высылку шести российских дипломатов, сообщили в пресс-службе российского посольства в Париже.МИД Франции в понедельник объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов. В посольстве подтвердили, что 11 апреля советник-посланник дипмиссии был вызван в МИД Франции, где ему было сделано представление о выдворении шести сотрудников посольства."С российской стороны был выражен решительный протест в связи с недружественной акцией французских властей, на которую неминуемо последует пропорциональный ответ", - заявили в пресс-службе посольства РФ.
https://ria.ru/20220408/norvegiya-1782582977.html
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в мире, россия, франция, мид франции‎, санкции в отношении россии
11:00 12.04.2022 (обновлено: 11:17 12.04.2022)
 
Российское посольство в Париже пообещало ответ на высылку дипломатов

Российское посольство в Париже пообещало ответ на высылку шестерых дипломатов

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Россия даст Франции пропорциональный ответ на высылку шести российских дипломатов, сообщили в пресс-службе российского посольства в Париже.
МИД Франции в понедельник объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов. В посольстве подтвердили, что 11 апреля советник-посланник дипмиссии был вызван в МИД Франции, где ему было сделано представление о выдворении шести сотрудников посольства.
"С российской стороны был выражен решительный протест в связи с недружественной акцией французских властей, на которую неминуемо последует пропорциональный ответ", - заявили в пресс-службе посольства РФ.
Здание посольства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 17:58
Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии
 
В миреРоссияФранцияМИД Франции‎Санкции в отношении России
 
 
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