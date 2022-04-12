https://ria.ru/20220412/vybory-1783225319.html
Второй тур выборов президента Южной Осетии могут назначить на 8 мая
Второй тур выборов президента Южной Осетии могут назначить на 8 мая - РИА Новости, 12.04.2022
Второй тур выборов президента Южной Осетии могут назначить на 8 мая
Второй тур выборов президента Южной Осетии могут назначить на 8 мая, сообщила журналистам глава ЦИК республики Эмилия Гагиева. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T23:20
2022-04-12T23:20
2022-04-12T23:29
южная осетия
в мире
анатолий бибилов
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ЦХИНВАЛ, 12 апр - РИА Новости. Второй тур выборов президента Южной Осетии могут назначить на 8 мая, сообщила журналистам глава ЦИК республики Эмилия Гагиева.Выборы главы государства в закавказской республике состоялись 10 апреля. По информации ЦИК, после подсчета 95% голосов Анатолий Бибилов набирает 33,5% голосов, Алан Гаглоев - 36,9%. Согласно закону, второй тур должен пройти через 15 дней."Скорее всего, это будет 8 мая, так как по закону выборы нельзя назначать на праздничные дни. Пасха - это праздничная дата (24 апреля) согласно указу президента, поэтому воскресенье исключается. Следующее воскресенье - это 1 мая, тоже праздничный день. Остается 8 мая, предположительно, тогда и назначим", - сказала глава ЦИК.
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южная осетия, в мире, анатолий бибилов
23:20 12.04.2022 (обновлено: 23:29 12.04.2022)
Второй тур выборов президента Южной Осетии могут назначить на 8 мая
Глава ЦИК Южной Осетии сообщила, что второй тур президентских выборов может пройти 8 мая