https://ria.ru/20220412/vybory-1783225319.html

Второй тур выборов президента Южной Осетии могут назначить на 8 мая

Второй тур выборов президента Южной Осетии могут назначить на 8 мая - РИА Новости, 12.04.2022

Второй тур выборов президента Южной Осетии могут назначить на 8 мая

Второй тур выборов президента Южной Осетии могут назначить на 8 мая, сообщила журналистам глава ЦИК республики Эмилия Гагиева. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T23:20

2022-04-12T23:20

2022-04-12T23:29

южная осетия

в мире

анатолий бибилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782887384_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_cd343aacb349a4a42bc56782a8cc8559.jpg

ЦХИНВАЛ, 12 апр - РИА Новости. Второй тур выборов президента Южной Осетии могут назначить на 8 мая, сообщила журналистам глава ЦИК республики Эмилия Гагиева.Выборы главы государства в закавказской республике состоялись 10 апреля. По информации ЦИК, после подсчета 95% голосов Анатолий Бибилов набирает 33,5% голосов, Алан Гаглоев - 36,9%. Согласно закону, второй тур должен пройти через 15 дней."Скорее всего, это будет 8 мая, так как по закону выборы нельзя назначать на праздничные дни. Пасха - это праздничная дата (24 апреля) согласно указу президента, поэтому воскресенье исключается. Следующее воскресенье - это 1 мая, тоже праздничный день. Остается 8 мая, предположительно, тогда и назначим", - сказала глава ЦИК.

https://ria.ru/20220411/vybory-1782854236.html

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная осетия, в мире, анатолий бибилов