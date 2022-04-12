01:08 12.04.2022 (обновлено: 01:13 12.04.2022)
Экс-премьер Пакистана потребовал немедленного проведения выборов
Экс-премьер Пакистана Имран Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов
© AP Photo / Thomas PeterЭкс-премьер Пакистана и лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан
© AP Photo / Thomas Peter
Экс-премьер Пакистана и лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр — РИА Новости. Экс-премьер Пакистана и лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан потребовал в Twitter немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых определят нового главу правительства.
"Мы требуем немедленных выборов, поскольку это единственный путь вперед — позволить народу путем честных и свободных выборов решить, кого он хочет видеть своим премьер-министром", — написал Хан.
Он добавил, что намерен провести молитву в городе Пешавар.
"В среду я проведу джалсу в Пешаваре… Мою первую джалсу после того, как меня сместили из-за смены режима, спровоцированной иностранцами. Я хочу, чтобы все наши люди пришли, поскольку Пакистан был создан как независимое, суверенное государство, а не как марионеточное государство иностранных держав", — написал Хан.
Ранее нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера.
При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".
Ранее Хан заявлял, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности Соединенные Штаты, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. В свою очередь, Государственный департамент США утверждал, что слова Хана о причастности Вашингтона к предполагаемому заговору с целью свержения его правительства не соответствуют действительности.
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