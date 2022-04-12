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Экс-премьер Пакистана потребовал немедленного проведения выборов - РИА Новости, 12.04.2022
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Экс-премьер Пакистана потребовал немедленного проведения выборов
Экс-премьер Пакистана потребовал немедленного проведения выборов - РИА Новости, 12.04.2022
Экс-премьер Пакистана потребовал немедленного проведения выборов
Экс-премьер Пакистана и лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан потребовал в Twitter немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T01:08
2022-04-12T01:13
имран хан
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сша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр — РИА Новости. Экс-премьер Пакистана и лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан потребовал в Twitter немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых определят нового главу правительства.Он добавил, что намерен провести молитву в городе Пешавар."В среду я проведу джалсу в Пешаваре… Мою первую джалсу после того, как меня сместили из-за смены режима, спровоцированной иностранцами. Я хочу, чтобы все наши люди пришли, поскольку Пакистан был создан как независимое, суверенное государство, а не как марионеточное государство иностранных держав", — написал Хан.Ранее нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера.При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".Ранее Хан заявлял, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности Соединенные Штаты, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. В свою очередь, Государственный департамент США утверждал, что слова Хана о причастности Вашингтона к предполагаемому заговору с целью свержения его правительства не соответствуют действительности.
https://ria.ru/20220411/pakistan-1782964267.html
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имран хан, в мире, сша, пакистан, вашингтон (город)
01:08 12.04.2022 (обновлено: 01:13 12.04.2022)
 
Экс-премьер Пакистана потребовал немедленного проведения выборов

Экс-премьер Пакистана Имран Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов

© AP Photo / Thomas PeterЭкс-премьер Пакистана и лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан
Экс-премьер Пакистана и лидер партии Техрик-и-Инсаф Имран Хан - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Thomas Peter
Экс-премьер Пакистана и лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр — РИА Новости. Экс-премьер Пакистана и лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан потребовал в Twitter немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых определят нового главу правительства.

"Мы требуем немедленных выборов, поскольку это единственный путь вперед — позволить народу путем честных и свободных выборов решить, кого он хочет видеть своим премьер-министром", — написал Хан.

Он добавил, что намерен провести молитву в городе Пешавар.
"В среду я проведу джалсу в Пешаваре… Мою первую джалсу после того, как меня сместили из-за смены режима, спровоцированной иностранцами. Я хочу, чтобы все наши люди пришли, поскольку Пакистан был создан как независимое, суверенное государство, а не как марионеточное государство иностранных держав", — написал Хан.
Ранее нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера.
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При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".
Ранее Хан заявлял, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности Соединенные Штаты, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. В свою очередь, Государственный департамент США утверждал, что слова Хана о причастности Вашингтона к предполагаемому заговору с целью свержения его правительства не соответствуют действительности.
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