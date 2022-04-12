https://ria.ru/20220412/vto-1783107216.html

ВТО ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году

ВТО ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году - РИА Новости, 12.04.2022

ВТО ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году

Всемирная торговая организация (ВТО) пересмотрела прогноз роста мирового ВВП в 2022 году из-за последствий конфликта на Украине, следует из доклада объединения. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:08

2022-04-12T14:08

2022-04-12T15:21

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украина

всемирная торговая организация (вто)

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ЖЕНЕВА, 12 апр — РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) пересмотрела прогноз роста мирового ВВП в 2022 году из-за последствий конфликта на Украине, следует из доклада объединения."Ожидается, что мировой ВВП по рыночным обменным курсам вырастет на 2,8 процента в 2022 году, что на 1,3 процентного пункта ниже предыдущего прогноза в 4,1 процента", — говорится в анализе.Сообщается, что рост должен ускориться до 3,2 процента в 2023 году, что близко к среднему показателю в три процента в период с 2010 по 2019-й.Также ВТО скорректировала прогноз по росту мировой торговли в 2022 году до трех процентов по сравнению с предыдущей оценкой в 4,7 процента. Кроме спецоперации на Украине, на товарный обмен влияет карантин, введенный в Китае для предотвращения распространения COVID-19. Как отмечается, принятая мера "снова нарушает морскую торговлю в то время, когда давление в цепочке поставок, по-видимому, ослабевает". Согласно отчету, это может привести к возобновлению дефицита производственных ресурсов и росту инфляции.Как утверждает генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, спецоперация на Украине особенно повлияет на бедные страны, чтобы этого не допустить, нужно расширять торговлю. Это связано с высокой долей трат на продукты питания в государствах с низким уровнем дохода, поскольку Россия и Украина занимают ключевые позиции в поставках продовольствия.Что касается роста цен на газ, то этот процесс затронет Европу сильнее, чем США, считают в ВТО.Помимо этого, организация предрекла спад объема производства в СНГ на 7,9 процента и импорта в регион на 12 процентов. При этом аналитики ожидают увеличения экспорта, поскольку другие страны продолжают полагаться на российские энергоносители. По данным ВТО, оценки отражают прямое воздействие конфликта на Украине, включая разрушение инфраструктуры и увеличение торговых издержек, влияние санкций на Россию, в том числе отключение российских банков от системы SWIFT, а также снижение совокупного спроса в остальном мире из-за падения делового и потребительского доверия и растущей неопределенности.Коллективный Запад ввел новые санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Однако ограничения обернулись разрывом логистических цепочек и экономическими проблемами по всему миру.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220407/vto-1782374660.html

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783039675.html

https://ria.ru/20220325/vto-1780104200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, украина, всемирная торговая организация (вто), владимир путин, сша, снг, европа