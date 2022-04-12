https://ria.ru/20220412/vtb-1783032339.html
ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам
ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам - РИА Новости, 12.04.2022
ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам
ВТБ с 12 апреля снизил ставки по потребительским кредитам в среднем на 3 процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 15,9% говорится в сообщении... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:35
2022-04-12T09:35
2022-04-12T09:35
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ВТБ с 12 апреля снизил ставки по потребительским кредитам в среднем на 3 процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 15,9% говорится в сообщении кредитной организации."ВТБ с 12 апреля улучшил условия по кредитам наличными, снизив ставки в среднем на 3 процентных пункта. Минимальная ставка для клиентов составляет от 15,9% при условии страхования и дополнительного дисконта в 0,4 процентного пункта за подачу заявки на сайте банка или в "ВТБ онлайн", - пишет банк.Отмечается, что кредит наличными доступен в размере от 30 тысяч до 7 миллионов рублей на любые цели сроком до семи лет. По итогам первого квартала нынешнего года портфель кредитов наличными ВТБ сохранился на уровне 1,8 триллиона рублей.Такое решение банк принял после снижения ЦБ ключевой ставки на 3 процентных пункта - до 17% годовых. "Решение регулятора дает возможность банкам снова предлагать своим клиентам приемлемые условия кредитования. ... ВТБ оперативно принял решение пересмотреть ставки по кредитам наличными. При этом с учетом риторики ЦБ мы не исключаем дальнейшего улучшения предложения для наших клиентов", - прокомментировал ситуацию начальник управления "Потребительское кредитование" банка ВТБ Евгений Благинин.
https://ria.ru/20220408/bank-1782444410.html
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втб, экономика, россия
ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам
ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам с 12 апреля
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ВТБ с 12 апреля снизил ставки по потребительским кредитам в среднем на 3 процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 15,9% говорится в сообщении кредитной организации.
"ВТБ с 12 апреля улучшил условия по кредитам наличными, снизив ставки в среднем на 3 процентных пункта. Минимальная ставка для клиентов составляет от 15,9% при условии страхования и дополнительного дисконта в 0,4 процентного пункта за подачу заявки на сайте банка или в "ВТБ онлайн", - пишет банк.
Отмечается, что кредит наличными доступен в размере от 30 тысяч до 7 миллионов рублей на любые цели сроком до семи лет. По итогам первого квартала нынешнего года портфель кредитов наличными ВТБ
сохранился на уровне 1,8 триллиона рублей.
Такое решение банк принял после снижения ЦБ ключевой ставки на 3 процентных пункта - до 17% годовых. "Решение регулятора дает возможность банкам снова предлагать своим клиентам приемлемые условия кредитования. ... ВТБ оперативно принял решение пересмотреть ставки по кредитам наличными. При этом с учетом риторики ЦБ
мы не исключаем дальнейшего улучшения предложения для наших клиентов", - прокомментировал ситуацию начальник управления "Потребительское кредитование" банка ВТБ Евгений Благинин.