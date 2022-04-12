https://ria.ru/20220412/vsu-1783137214.html

Зеленский разрешил назначать рядовых с боевым опытом на должности сержантов

Зеленский разрешил назначать рядовых с боевым опытом на должности сержантов - РИА Новости, 12.04.2022

Зеленский разрешил назначать рядовых с боевым опытом на должности сержантов

Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на Украине лица рядового состава с боевым опытом, но не получившие подготовки соответствующего уровня, в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:46

2022-04-12T15:46

2022-04-12T15:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на Украине лица рядового состава с боевым опытом, но не получившие подготовки соответствующего уровня, в период действия военного положения могут назначаться на должности сержантов и старшин."Лица рядового состава (кроме военнослужащих срочной службы), которые имеют боевой опыт и не получили подготовки соответствующего уровня в высших военных учебных заведениях, учебных частях (центрах) и в воинских частях, с учетом необходимости доукомплектования Вооруженных Сил Украины в период действия военного положения могут назначаться на должности сержантского и старшинского состава, по которым штатами военного времени предусмотрено воинское звание к старшему сержанту (главному старшине) включительно, с одновременным присвоением первичного военного звания сержантского и старшинского состава и с последующим направлением на обучение в сроки, определяемые министерством обороны Украины", - говорится в указе о внесении изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВС Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1782059117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр