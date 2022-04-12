Зеленский разрешил назначать рядовых с боевым опытом на должности сержантов
Президент Зеленский разрешил назначать рядовых с боевым опытом на должности сержантов
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на Украине лица рядового состава с боевым опытом, но не получившие подготовки соответствующего уровня, в период действия военного положения могут назначаться на должности сержантов и старшин.
"Лица рядового состава (кроме военнослужащих срочной службы), которые имеют боевой опыт и не получили подготовки соответствующего уровня в высших военных учебных заведениях, учебных частях (центрах) и в воинских частях, с учетом необходимости доукомплектования Вооруженных Сил Украины в период действия военного положения могут назначаться на должности сержантского и старшинского состава, по которым штатами военного времени предусмотрено воинское звание к старшему сержанту (главному старшине) включительно, с одновременным присвоением первичного военного звания сержантского и старшинского состава и с последующим направлением на обучение в сроки, определяемые министерством обороны Украины", - говорится в указе о внесении изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВС Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.