https://ria.ru/20220412/vsu-1783055203.html

Украинские силовики, отступая, уничтожают жилые районы в Донбассе

Украинские силовики, отступая, уничтожают жилые районы в Донбассе - РИА Новости, 12.04.2022

Украинские силовики, отступая, уничтожают жилые районы в Донбассе

Украинские силовики, отступая, уничтожают целые улицы в населенных пунктах у линии фронта в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий Народной милиции... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:22

2022-04-12T11:22

2022-04-12T11:22

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Украинские силовики, отступая, уничтожают целые улицы в населенных пунктах у линии фронта в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики с позывным "Саид"."Каждый день горят дома, за день десяток домов сгорает. Они бьют сейчас кассетными боеприпасами по жилым районам", - сказал военнослужащий.Он уточнил, что отходя, военнослужащие Украины специально бьют по жилым районам, чтобы уничтожить свои же брошенные позиции, которые они оборудовали ранее в жилых домах."В домах и под домами откапывают себе маленькие ячейки, окопчики прокапывают и сидят там пулемётчики", - рассказал военнослужащий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Согласно статистике Минобороны РФ на 11 апреля, с начала операции уничтожено 86% танков и других бронированных машин Украины (2079 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 84% военных самолетов (129 из 152), 66% парка вертолетов (97 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

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