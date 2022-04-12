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Космодрому Восточный нужны хорошие и компетентные строители, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Космодрому Восточный нужны хорошие и компетентные строители, заявил Путин
Космодрому Восточный нужны хорошие и компетентные строители, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Космодрому Восточный нужны хорошие и компетентные строители, заявил Путин
Россия нуждается в хороших и компетентных строителях для возведения космодрома, в этом плане страна может сотрудничать с Белоруссией, которая сумела сохранить и РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:54
2022-04-12T14:11
космос - риа наука
россия
владимир путин
восточный (космодром)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия нуждается в хороших и компетентных строителях для возведения космодрома, в этом плане страна может сотрудничать с Белоруссией, которая сумела сохранить и развить свои технологические возможности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время поездки на космодром "Восточный".В начале беседы Путин подчеркнул, что ему приятно говорить с Лукашенко о продолжении технологического сотрудничества, основанного на тех заделах, которые были сделаны в прежние десятилетия, и на сегодняшних наработках."Имею в виду и создание нового спутника высокоточного зондирования Земли, создание в будущем совместной работы по плазменным двигателям, которые можно использовать, это очень перспективная тема. Ну и, конечно, возведение самого космодрома. Мы нуждаемся в хороших строителях, компетентных и с хорошими технологическими возможностями", - сказал Путин."Благодаря вашим усилиям все это в Белоруссии не только сохранено, но и активно развивается и может быть использовано для решения общих задач, которые без всякого сомнения пойдут на пользу развитию наших экономик, высоких технологий наших стран", - добавил Путин.
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космос - риа наука, россия, владимир путин, восточный (космодром)
13:54 12.04.2022 (обновлено: 14:11 12.04.2022)
 
Космодрому Восточный нужны хорошие и компетентные строители, заявил Путин

Президент Путин: космодром Восточный нуждается в хороших и компетентных строителях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный в сборочном цехе ракеты-носителя
Президент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный в сборочном цехе ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный в сборочном цехе ракеты-носителя
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия нуждается в хороших и компетентных строителях для возведения космодрома, в этом плане страна может сотрудничать с Белоруссией, которая сумела сохранить и развить свои технологические возможности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время поездки на космодром "Восточный".
В начале беседы Путин подчеркнул, что ему приятно говорить с Лукашенко о продолжении технологического сотрудничества, основанного на тех заделах, которые были сделаны в прежние десятилетия, и на сегодняшних наработках.
"Имею в виду и создание нового спутника высокоточного зондирования Земли, создание в будущем совместной работы по плазменным двигателям, которые можно использовать, это очень перспективная тема. Ну и, конечно, возведение самого космодрома. Мы нуждаемся в хороших строителях, компетентных и с хорошими технологическими возможностями", - сказал Путин.
"Благодаря вашим усилиям все это в Белоруссии не только сохранено, но и активно развивается и может быть использовано для решения общих задач, которые без всякого сомнения пойдут на пользу развитию наших экономик, высоких технологий наших стран", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
11:48
"За нами не заржавеет": Лукашенко пообещал прислать строителей на Восточный
 
Космос - РИА НаукаРоссияВладимир ПутинВосточный (космодром)
 
 
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