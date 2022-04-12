https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783102724.html

Космодрому Восточный нужны хорошие и компетентные строители, заявил Путин

Космодрому Восточный нужны хорошие и компетентные строители, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Космодрому Восточный нужны хорошие и компетентные строители, заявил Путин

Россия нуждается в хороших и компетентных строителях для возведения космодрома, в этом плане страна может сотрудничать с Белоруссией, которая сумела сохранить и РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:54

2022-04-12T13:54

2022-04-12T14:11

космос - риа наука

россия

владимир путин

восточный (космодром)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия нуждается в хороших и компетентных строителях для возведения космодрома, в этом плане страна может сотрудничать с Белоруссией, которая сумела сохранить и развить свои технологические возможности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время поездки на космодром "Восточный".В начале беседы Путин подчеркнул, что ему приятно говорить с Лукашенко о продолжении технологического сотрудничества, основанного на тех заделах, которые были сделаны в прежние десятилетия, и на сегодняшних наработках."Имею в виду и создание нового спутника высокоточного зондирования Земли, создание в будущем совместной работы по плазменным двигателям, которые можно использовать, это очень перспективная тема. Ну и, конечно, возведение самого космодрома. Мы нуждаемся в хороших строителях, компетентных и с хорошими технологическими возможностями", - сказал Путин."Благодаря вашим усилиям все это в Белоруссии не только сохранено, но и активно развивается и может быть использовано для решения общих задач, которые без всякого сомнения пойдут на пользу развитию наших экономик, высоких технологий наших стран", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783066606.html

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космос - риа наука, россия, владимир путин, восточный (космодром)