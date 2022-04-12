13:54 12.04.2022 (обновлено: 14:11 12.04.2022)
Космодрому Восточный нужны хорошие и компетентные строители, заявил Путин
Президент Путин: космодром Восточный нуждается в хороших и компетентных строителях
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный в сборочном цехе ракеты-носителя
Президент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный в сборочном цехе ракеты-носителя
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия нуждается в хороших и компетентных строителях для возведения космодрома, в этом плане страна может сотрудничать с Белоруссией, которая сумела сохранить и развить свои технологические возможности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время поездки на космодром "Восточный".
В начале беседы Путин подчеркнул, что ему приятно говорить с Лукашенко о продолжении технологического сотрудничества, основанного на тех заделах, которые были сделаны в прежние десятилетия, и на сегодняшних наработках.
"Имею в виду и создание нового спутника высокоточного зондирования Земли, создание в будущем совместной работы по плазменным двигателям, которые можно использовать, это очень перспективная тема. Ну и, конечно, возведение самого космодрома. Мы нуждаемся в хороших строителях, компетентных и с хорошими технологическими возможностями", - сказал Путин.
"Благодаря вашим усилиям все это в Белоруссии не только сохранено, но и активно развивается и может быть использовано для решения общих задач, которые без всякого сомнения пойдут на пользу развитию наших экономик, высоких технологий наших стран", - добавил Путин.