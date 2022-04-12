https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783067051.html

Путин призвал развивать социальную инфраструктуру на Восточном

Путин призвал развивать социальную инфраструктуру на Восточном - РИА Новости, 12.04.2022

Путин призвал развивать социальную инфраструктуру на Восточном

Надо развивать социальную инфраструктуру на космодроме "Восточный" опережающим темпом, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:50

2022-04-12T11:50

2022-04-12T13:55

наука

космос - риа наука

восточный (космодром)

владимир путин

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Надо развивать социальную инфраструктуру на космодроме "Восточный" опережающим темпом, сообщил президент РФ Владимир Путин."Я, знаете, изначально, когда задумал этот проект с космодромом, уже тогда говорил: опережающим темпом нужно развивать социальную инфраструктуру", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".На вопрос, как привлечь на "Восточный" молодых специалистов, Путин посоветовал улучшать условия быта, заниматься в том числе малоэтажным строительством, создавать объекты культуры."Все это в планах есть у нас", - добавил президент РФ."Считаю, что объекты инфраструктуры должны создаваться опережающими темпами. Не забывайте", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783066606.html

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космос - риа наука, восточный (космодром), владимир путин