https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783067051.html
Путин призвал развивать социальную инфраструктуру на Восточном
Путин призвал развивать социальную инфраструктуру на Восточном - РИА Новости, 12.04.2022
Путин призвал развивать социальную инфраструктуру на Восточном
Надо развивать социальную инфраструктуру на космодроме "Восточный" опережающим темпом, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:50
2022-04-12T11:50
2022-04-12T13:55
наука
космос - риа наука
восточный (космодром)
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Надо развивать социальную инфраструктуру на космодроме "Восточный" опережающим темпом, сообщил президент РФ Владимир Путин."Я, знаете, изначально, когда задумал этот проект с космодромом, уже тогда говорил: опережающим темпом нужно развивать социальную инфраструктуру", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".На вопрос, как привлечь на "Восточный" молодых специалистов, Путин посоветовал улучшать условия быта, заниматься в том числе малоэтажным строительством, создавать объекты культуры."Все это в планах есть у нас", - добавил президент РФ."Считаю, что объекты инфраструктуры должны создаваться опережающими темпами. Не забывайте", - добавил Путин.
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космос - риа наука, восточный (космодром), владимир путин
11:50 12.04.2022 (обновлено: 13:55 12.04.2022)
Путин призвал развивать социальную инфраструктуру на Восточном
Путин призвал развивать социальную инфраструктуру на Восточном опережающими темпами
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Надо развивать социальную инфраструктуру на космодроме "Восточный" опережающим темпом, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Я, знаете, изначально, когда задумал этот проект с космодромом, уже тогда говорил: опережающим темпом нужно развивать социальную инфраструктуру", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".
На вопрос, как привлечь на "Восточный" молодых специалистов, Путин посоветовал улучшать условия быта, заниматься в том числе малоэтажным строительством, создавать объекты культуры.
"Все это в планах есть у нас", - добавил президент РФ
.
"Считаю, что объекты инфраструктуры должны создаваться опережающими темпами. Не забывайте", - добавил Путин.