https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783064676.html

Путин оценил перспективы развития космодрома Восточный

Путин оценил перспективы развития космодрома Восточный - РИА Новости, 12.04.2022

Путин оценил перспективы развития космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин назвал космодром "Восточный" грандиозным объектом с хорошей перспективой развития и отметил, что все работы идут по плану,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:40

2022-04-12T11:40

2022-04-12T12:55

космос - риа наука

восточный (космодром)

россия

владимир путин

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал космодром "Восточный" грандиозным объектом с хорошей перспективой развития и отметил, что все работы идут по плану, несмотря на корректировки, внесенные пандемией.Путин также добавил, что "есть над чем работать, фронт работы колоссальный"."Все идет у нас здесь по плану. К сожалению, эта пандемия внесла определенные коррективы. Немножко пришлось графики сдвинуть вправо. Но в целом они уточнены, работы будут продолжаться", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220412/luna-1783058038.html

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космос - риа наука, восточный (космодром), россия, владимир путин