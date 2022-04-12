https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783064676.html
Путин оценил перспективы развития космодрома Восточный
Путин оценил перспективы развития космодрома Восточный - РИА Новости, 12.04.2022
Путин оценил перспективы развития космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин назвал космодром "Восточный" грандиозным объектом с хорошей перспективой развития и отметил, что все работы идут по плану,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:40
2022-04-12T11:40
2022-04-12T12:55
космос - риа наука
восточный (космодром)
россия
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал космодром "Восточный" грандиозным объектом с хорошей перспективой развития и отметил, что все работы идут по плану, несмотря на корректировки, внесенные пандемией.Путин также добавил, что "есть над чем работать, фронт работы колоссальный"."Все идет у нас здесь по плану. К сожалению, эта пандемия внесла определенные коррективы. Немножко пришлось графики сдвинуть вправо. Но в целом они уточнены, работы будут продолжаться", - сказал Путин.
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космос - риа наука, восточный (космодром), россия, владимир путин
11:40 12.04.2022 (обновлено: 12:55 12.04.2022)
Путин оценил перспективы развития космодрома Восточный
Президент Путин: космодром Восточный — грандиозный объект с хорошей перспективой развития
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал космодром "Восточный" грандиозным объектом с хорошей перспективой развития и отметил, что все работы идут по плану, несмотря на корректировки, внесенные пандемией.
"Сам объект, я имею ввиду весь "Восточный" - одна из крупнейших строек в Европе
, в мире. Грандиозный объект. С перспективой развития с хорошей", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".
Путин также добавил, что "есть над чем работать, фронт работы колоссальный".
"Все идет у нас здесь по плану. К сожалению, эта пандемия внесла определенные коррективы. Немножко пришлось графики сдвинуть вправо. Но в целом они уточнены, работы будут продолжаться", - сказал Путин.