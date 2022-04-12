https://ria.ru/20220412/vkontakte-1783171509.html

"ВКонтакте" внедрила специальную функцию для защиты данных пользователей

"ВКонтакте" внедрила специальную функцию для защиты данных пользователей - РИА Новости, 12.04.2022

"ВКонтакте" внедрила специальную функцию для защиты данных пользователей

Социальная сеть "ВКонтакте" внедрила специальную функцию, которая защитит личные данные пользователей и предотвратит взлом профилей через приложения,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:39

2022-04-12T17:39

2022-04-12T17:44

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" внедрила специальную функцию, которая защитит личные данные пользователей и предотвратит взлом профилей через приложения, применяющиеся для вредоносных действий, рассылки спама и сбора конфиденциальной информации, сообщает компания."В рамках глобальной программы защиты данных VK Protect социальная сеть внедрила специальную функцию, чтобы обезопасить аккаунты и личную информацию пользователей от недобросовестных разработчиков сторонних приложений. Нововведение поможет защитить личные данные от недобросовестного использования и утечек, а также предотвратить взлом профилей через потенциально опасные приложения, которые могут применяться для вредоносных действий, рассылки спама и сбора конфиденциальной информации", - говорится в сообщении.Отмечается, что обновления стали частью глобальной инициативы VK Protect. Она объединяет все технологические решения, которые обеспечивают защиту в сервисах экосистемы VK. Сама функция доступна на Android и основана на технологии SafetyNet.Функция будет включена по умолчанию для пользователей "ВКонтакте" на устройствах с Android. Она не повлияет на работу официального приложения, а также альтернативных клиентов от сторонних разработчиков, если приложения были созданы с помощью открытых методов API, разрешенных социальной сетью. Их разработчики могут связаться с поддержкой "ВКонтакте", чтобы добавить средства защиты в альтернативные приложения и обезопасить аудиторию сервиса, уточняет компания."В конце прошлого года мы запустили обновленную программу защиты данных пользователей - VK Protect. Ее цель - помочь людям эффективно управлять приватностью и использовать инструменты для защиты информации. Мы подходим к вопросу безопасности комплексно: занимаемся не только обеспечением технической защиты, но и просвещением. VK объединяет крупнейшие коммуникационные площадки в стране", - приводятся в сообщении слова директора по информационной безопасности компании Алексея Волкова.

https://ria.ru/20220404/vkontakte-1781697119.html

https://ria.ru/20220324/sotsseti-1779794871.html

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технологии, общество, google android, вконтакте, информационная безопасность