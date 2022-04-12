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В Китае показали гибкий смартфон Vivo X Fold - РИА Новости, 12.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220412/vivo-1783087756.html
В Китае показали гибкий смартфон Vivo X Fold
В Китае показали гибкий смартфон Vivo X Fold - РИА Новости, 12.04.2022
В Китае показали гибкий смартфон Vivo X Fold
Компания Vivo анонсировала складной смартфон X Fold, гибкий экран которого складывается внутрь корпуса. Первый такой смартфон от Vivo напоминает аналоги от... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:01
2022-04-12T13:01
наука
технологии
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Компания Vivo анонсировала складной смартфон X Fold, гибкий экран которого складывается внутрь корпуса. Первый такой смартфон от Vivo напоминает аналоги от других производителей.Главный экран AMOLED E5 имеет размер 8,03 дюйма с разрешением 1800 на 2200 точек. На внешней стороне корпуса находится дисплей с диагональю 6,53 дюйма. Обе матрицы поддерживают частоту обновления картинки до 120 Гц. В основе корпуса сложный шарнирный механизм, который по заверениям производителя, позволяет половинкам складываться без зазора.Смартфону достался флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1. Камерный блок состоит из четырех сенсоров: это 50-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией, камеры на 48, 12 и 8 Мп (широкоугольной, а также телефото с 2-х и 5-кратным оптическим зумом). Батарея емкостью 4600 мАч может заряжаться по кабелю или без него. В первом случае мощность питания составляет 66 Вт, во втором — 50 Вт.Первым рынком, где станет доступен Vivo X Fold, будет Китай. Смартфон предложат в черном, синем и сером цветах по цене 8 999 юаней (или 1400 долларов).
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технологии
13:01 12.04.2022
 

В Китае показали гибкий смартфон Vivo X Fold

© VivoVivo X Fold
Vivo X Fold
© Vivo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Компания Vivo анонсировала складной смартфон X Fold, гибкий экран которого складывается внутрь корпуса. Первый такой смартфон от Vivo напоминает аналоги от других производителей.
Главный экран AMOLED E5 имеет размер 8,03 дюйма с разрешением 1800 на 2200 точек. На внешней стороне корпуса находится дисплей с диагональю 6,53 дюйма. Обе матрицы поддерживают частоту обновления картинки до 120 Гц. В основе корпуса сложный шарнирный механизм, который по заверениям производителя, позволяет половинкам складываться без зазора.
Смартфону достался флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1. Камерный блок состоит из четырех сенсоров: это 50-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией, камеры на 48, 12 и 8 Мп (широкоугольной, а также телефото с 2-х и 5-кратным оптическим зумом). Батарея емкостью 4600 мАч может заряжаться по кабелю или без него. В первом случае мощность питания составляет 66 Вт, во втором — 50 Вт.
Первым рынком, где станет доступен Vivo X Fold, будет Китай. Смартфон предложат в черном, синем и сером цветах по цене 8 999 юаней (или 1400 долларов).
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