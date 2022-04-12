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В Бразилии потребовали объяснить закупку "Виагры" для вооруженных сил
В Бразилии потребовали объяснить закупку "Виагры" для вооруженных сил - РИА Новости, 12.04.2022
В Бразилии потребовали объяснить закупку "Виагры" для вооруженных сил
Вооруженные силы Бразилии закупят "35 тысяч единиц" силденафила — лекарства для повышения потенции, сообщил в Twitter депутат Элиас Вас. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T00:38
2022-04-12T00:38
2022-04-12T00:55
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО,12 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Бразилии закупят "35 тысяч единиц" силденафила — лекарства для повышения потенции, сообщил в Twitter депутат Элиас Вас."Виагра" в правительстве! Я провел расследование и обнаружил, что Вооруженные силы одобрили покупку 35 тысяч единиц "Виагры". Я запросил объяснения у министерства обороны по поводу этих расходов", — написал депутат.Информация о лекарстве появилась на специальном портале для обеспечения транспарентности закупок.В публикации использовали название медикамента по активному веществу — силденафил, которое не так известно, как сама торговая марка "Виагра".
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в мире, элиас вас, бразилия, виагра
00:38 12.04.2022 (обновлено: 00:55 12.04.2022)
В Бразилии потребовали объяснить закупку "Виагры" для вооруженных сил
Бразильский депутат Вас запросил объяснения закупки "Виагры" вооруженными силами страны