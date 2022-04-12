https://ria.ru/20220412/veteran-1783221151.html

Власти в Ивановской области улучшат условия жизни 96-летней участницы войны

Власти в Ивановской области улучшат условия жизни 96-летней участницы войны - РИА Новости, 12.04.2022

Власти в Ивановской области улучшат условия жизни 96-летней участницы войны

Власти Фурмановского района Ивановской области улучшат условия проживания участницы Великой Отечественной войны Татьяны Добрыдневой, о бытовых проблемах которой РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:28

2022-04-12T22:28

2022-04-12T22:28

общество

фурмановский район

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 12 апр - РИА Новости. Власти Фурмановского района Ивановской области улучшат условия проживания участницы Великой Отечественной войны Татьяны Добрыдневой, о бытовых проблемах которой сообщили СМИ.По данным местных СМИ, 96-летняя ветеран Татьяна Добрыднева проживает одна в Фурманове. С 1942 по 1945 годы она работала в разных госпиталях. Награждена орденом Великой Отечественной войны и медалью "За боевые заслуги". СМИ сообщили, что "дом (ветерана - ред.) накренился, туалета как такового нет".В администрации Фурмановского района журналистам сообщили, что во вторник ветерана посетил глава района Павел Колесников, он "лично оценил условия ее жизни и дал поручение оказать поддержку в решении бытовых вопросов".Отмечается, что в 2019 году из средств федерального бюджета женщине перечислили денежную выплату, на которую она приобрела однокомнатную квартиру, где сейчас с ее согласия проживают родственники. Сама же участница войны не пожелала покидать свой дом, в котором она прожила много лет."Из-за того, что дом старой постройки, нижний венец строения требует капитального ремонта. Необходима и замена, установка новой сантехники и подключение ее к канализации. Это два самых острых на сегодняшний день вопроса. Администрация Фурмановского района окажет необходимую помощь: к установке сантехники приступят уже завтра, 13 апреля, а на следующей неделе глава района пообещал снова посетить ветерана, чтобы проверить, как выполнены работы. Также в ближайшее время специалисты обследуют дом на предмет ремонтопригодности", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Фурмановском районе сейчас проживает три участника Великой Отечественной войны."Могу заверить, что проблема Татьяны Михеевны Добрыдневой будет решена в кратчайший срок. Уверен, что ветеран войны и труда встретит свой самый главный праздник – 9 Мая – в достойных условиях", - цитирует пресс-служба администрации района слова Колесникова.

https://ria.ru/20220405/vyplaty-1781873513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

общество, фурмановский район, ивановская область