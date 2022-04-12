https://ria.ru/20220412/verbovka-1783061392.html

НАК рассказал, что украинские неонацисты вербуют молодежь в Сибири

НАК рассказал, что украинские неонацисты вербуют молодежь в Сибири - РИА Новости, 12.04.2022

НАК рассказал, что украинские неонацисты вербуют молодежь в Сибири

В условиях спецоперации Вооруженных сил России фиксируются факты вербовки сибирской молодежи украинскими неонацистами, склонение к терактам, говорится в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:36

2022-04-12T11:36

2022-04-12T11:36

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В условиях спецоперации Вооруженных сил России фиксируются факты вербовки сибирской молодежи украинскими неонацистами, склонение к терактам, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.Сообщается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассматривались актуальные вопросы профилактики терроризма в Сибирском федеральном округе."В условиях проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе особого внимания требуют факты вовлечения в свои ряды членами украинских неонацистских группировок молодежи и склонение ее к совершению преступлений, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220305/zaderzhanie-1776796365.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия, ситуация в днр и лнр