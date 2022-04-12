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НАК рассказал, что украинские неонацисты вербуют молодежь в Сибири - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/verbovka-1783061392.html
НАК рассказал, что украинские неонацисты вербуют молодежь в Сибири
НАК рассказал, что украинские неонацисты вербуют молодежь в Сибири - РИА Новости, 12.04.2022
НАК рассказал, что украинские неонацисты вербуют молодежь в Сибири
В условиях спецоперации Вооруженных сил России фиксируются факты вербовки сибирской молодежи украинскими неонацистами, склонение к терактам, говорится в... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:36
2022-04-12T11:36
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В условиях спецоперации Вооруженных сил России фиксируются факты вербовки сибирской молодежи украинскими неонацистами, склонение к терактам, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.Сообщается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассматривались актуальные вопросы профилактики терроризма в Сибирском федеральном округе."В условиях проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе особого внимания требуют факты вовлечения в свои ряды членами украинских неонацистских группировок молодежи и склонение ее к совершению преступлений, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств", - отмечается в сообщении.
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безопасность, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия, ситуация в днр и лнр
11:36 12.04.2022
 
НАК рассказал, что украинские неонацисты вербуют молодежь в Сибири

НАК зафиксировал факты вербовки украинскими неонацистами молодежи в Сибири

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В условиях спецоперации Вооруженных сил России фиксируются факты вербовки сибирской молодежи украинскими неонацистами, склонение к терактам, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.
Сообщается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассматривались актуальные вопросы профилактики терроризма в Сибирском федеральном округе.
"В условиях проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе особого внимания требуют факты вовлечения в свои ряды членами украинских неонацистских группировок молодежи и склонение ее к совершению преступлений, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств", - отмечается в сообщении.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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