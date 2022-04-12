https://ria.ru/20220412/vecherinki-1783206545.html

Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки во время локдауна

Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки во время локдауна - РИА Новости, 12.04.2022

Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна, передает Sky News. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:46

2022-04-12T20:46

2022-04-12T23:05

в мире

лондон

коронавирус covid-19

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg

ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна, передает Sky News."Я заплатил штраф и приношу извинения", — сказал Джонсон.На вопрос, уйдет ли он из-за в отставку из-за штрафа, премьер-министр ответил: "Я хочу иметь возможность продолжать выполнять свой мандат и решать проблемы в стране".В январе лондонская полиция начала расследование из-за как минимум 12 собраний, нарушавших антиковидные нормы, а сегодня стало известно, что она выписала 50 штрафов, в том числе и в отношении известных политиков. Помимо Джонсона, штраф получил министр финансов Риши Сунак.Премьер-министра оштрафовали за вечеринку, состоявшуюся 19 июня. При этом канцелярия Джонсона распространила заявление, в котором говорится, что в этот день он работал с семи утра, председательствовал на восьми заседаниях, в том числе на встрече по стратегии борьбы с COVID-19, в также посетил школу."И среди всех этих мероприятий, в день, который оказался моим днем рождения, вскоре после двух часов дня в кабинете министров состоялось краткое собрание, длившееся менее 10 минут, во время которого люди, с которыми я работаю, любезно передали свои добрые пожелания. И я должен сказать со всей откровенностью, что в то время мне и в голову не приходило, что это могло быть нарушением правил. Однако полиция установила обратное, и я полностью уважаю результаты расследования", — заявил Джонсон.Скандал вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна разразился в конце прошлого года. На премьер-министра обрушился шквал критики, он оказался перед угрозой потерять пост. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве объявили национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабинет министров был вынужден принести королевской семье извинения.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782773609.html

https://ria.ru/20220324/dzhonson-1779948896.html

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лондон, коронавирус covid-19, великобритания