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Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки во время локдауна - РИА Новости, 12.04.2022
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Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки во время локдауна
Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки во время локдауна - РИА Новости, 12.04.2022
Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки во время локдауна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна, передает Sky News. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:46
2022-04-12T23:05
в мире
лондон
коронавирус covid-19
великобритания
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ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна, передает Sky News."Я заплатил штраф и приношу извинения", — сказал Джонсон.На вопрос, уйдет ли он из-за в отставку из-за штрафа, премьер-министр ответил: "Я хочу иметь возможность продолжать выполнять свой мандат и решать проблемы в стране".В январе лондонская полиция начала расследование из-за как минимум 12 собраний, нарушавших антиковидные нормы, а сегодня стало известно, что она выписала 50 штрафов, в том числе и в отношении известных политиков. Помимо Джонсона, штраф получил министр финансов Риши Сунак.Премьер-министра оштрафовали за вечеринку, состоявшуюся 19 июня. При этом канцелярия Джонсона распространила заявление, в котором говорится, что в этот день он работал с семи утра, председательствовал на восьми заседаниях, в том числе на встрече по стратегии борьбы с COVID-19, в также посетил школу."И среди всех этих мероприятий, в день, который оказался моим днем рождения, вскоре после двух часов дня в кабинете министров состоялось краткое собрание, длившееся менее 10 минут, во время которого люди, с которыми я работаю, любезно передали свои добрые пожелания. И я должен сказать со всей откровенностью, что в то время мне и в голову не приходило, что это могло быть нарушением правил. Однако полиция установила обратное, и я полностью уважаю результаты расследования", — заявил Джонсон.Скандал вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна разразился в конце прошлого года. На премьер-министра обрушился шквал критики, он оказался перед угрозой потерять пост. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве объявили национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабинет министров был вынужден принести королевской семье извинения.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782773609.html
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в мире, лондон, коронавирус covid-19, великобритания
20:46 12.04.2022 (обновлено: 23:05 12.04.2022)
 
Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки во время локдауна

Премьер Британии Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки во время локдауна

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна, передает Sky News.
"Я заплатил штраф и приношу извинения", — сказал Джонсон.
На вопрос, уйдет ли он из-за в отставку из-за штрафа, премьер-министр ответил: "Я хочу иметь возможность продолжать выполнять свой мандат и решать проблемы в стране".
В январе лондонская полиция начала расследование из-за как минимум 12 собраний, нарушавших антиковидные нормы, а сегодня стало известно, что она выписала 50 штрафов, в том числе и в отношении известных политиков. Помимо Джонсона, штраф получил министр финансов Риши Сунак.
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Премьер-министра оштрафовали за вечеринку, состоявшуюся 19 июня. При этом канцелярия Джонсона распространила заявление, в котором говорится, что в этот день он работал с семи утра, председательствовал на восьми заседаниях, в том числе на встрече по стратегии борьбы с COVID-19, в также посетил школу.
"И среди всех этих мероприятий, в день, который оказался моим днем рождения, вскоре после двух часов дня в кабинете министров состоялось краткое собрание, длившееся менее 10 минут, во время которого люди, с которыми я работаю, любезно передали свои добрые пожелания. И я должен сказать со всей откровенностью, что в то время мне и в голову не приходило, что это могло быть нарушением правил. Однако полиция установила обратное, и я полностью уважаю результаты расследования", — заявил Джонсон.
Скандал вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна разразился в конце прошлого года. На премьер-министра обрушился шквал критики, он оказался перед угрозой потерять пост. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве объявили национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабинет министров был вынужден принести королевской семье извинения.
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