https://ria.ru/20220412/vaktsina-1783020013.html

Россия разрабатывает вакцину для профилактики ротавируса у детей

Россия разрабатывает вакцину для профилактики ротавируса у детей - РИА Новости, 12.04.2022

Россия разрабатывает вакцину для профилактики ротавируса у детей

Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, в ближайшее время планируется проведение доклинических исследований,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T06:48

2022-04-12T06:48

2022-04-12T07:08

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

москва

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, в ближайшее время планируется проведение доклинических исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Дополняется, что разработка и выпуск отечественной вакцины будет иметь большое значение для осуществления импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны. В настоящее время разработаны и используются в практике такие зарубежные ротавирусные вакцины как "РотаТек" и "Ротарикс"."В Российской Федерации создана коллекция штаммов ротавирусов человека, адаптированных к перевиваемой линии культур клеток и показана возможность разработки инактивированного вакцинного препарата, что выгодно отличает его от зарубежного аналога по своей безопасности и иммуногенной активности", — заключили в надзорном ведомстве.

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, москва