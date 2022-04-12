06:48 12.04.2022 (обновлено: 07:08 12.04.2022)
Россия разрабатывает вакцину для профилактики ротавируса у детей
Роспотребнадзор: Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавируса у детей
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, в ближайшее время планируется проведение доклинических исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В настоящее время сотрудниками ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведется разработка отечественного вакцинного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей. В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований", — говорится в публикации.
Дополняется, что разработка и выпуск отечественной вакцины будет иметь большое значение для осуществления импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны. В настоящее время разработаны и используются в практике такие зарубежные ротавирусные вакцины как "РотаТек" и "Ротарикс".
"В Российской Федерации создана коллекция штаммов ротавирусов человека, адаптированных к перевиваемой линии культур клеток и показана возможность разработки инактивированного вакцинного препарата, что выгодно отличает его от зарубежного аналога по своей безопасности и иммуногенной активности", — заключили в надзорном ведомстве.