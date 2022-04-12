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Россия разрабатывает вакцину для профилактики ротавируса у детей - РИА Новости, 12.04.2022
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Россия разрабатывает вакцину для профилактики ротавируса у детей
Россия разрабатывает вакцину для профилактики ротавируса у детей - РИА Новости, 12.04.2022
Россия разрабатывает вакцину для профилактики ротавируса у детей
Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, в ближайшее время планируется проведение доклинических исследований,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T06:48
2022-04-12T07:08
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
москва
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, в ближайшее время планируется проведение доклинических исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Дополняется, что разработка и выпуск отечественной вакцины будет иметь большое значение для осуществления импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны. В настоящее время разработаны и используются в практике такие зарубежные ротавирусные вакцины как "РотаТек" и "Ротарикс"."В Российской Федерации создана коллекция штаммов ротавирусов человека, адаптированных к перевиваемой линии культур клеток и показана возможность разработки инактивированного вакцинного препарата, что выгодно отличает его от зарубежного аналога по своей безопасности и иммуногенной активности", — заключили в надзорном ведомстве.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, москва
06:48 12.04.2022 (обновлено: 07:08 12.04.2022)
 
Россия разрабатывает вакцину для профилактики ротавируса у детей

Роспотребнадзор: Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавируса у детей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, в ближайшее время планируется проведение доклинических исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В настоящее время сотрудниками ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведется разработка отечественного вакцинного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей. В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований", — говорится в публикации.

Дополняется, что разработка и выпуск отечественной вакцины будет иметь большое значение для осуществления импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны. В настоящее время разработаны и используются в практике такие зарубежные ротавирусные вакцины как "РотаТек" и "Ротарикс".
Российской Федерации создана коллекция штаммов ротавирусов человека, адаптированных к перевиваемой линии культур клеток и показана возможность разработки инактивированного вакцинного препарата, что выгодно отличает его от зарубежного аналога по своей безопасности и иммуногенной активности", — заключили в надзорном ведомстве.
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