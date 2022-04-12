https://ria.ru/20220412/uzbekistan-1783178851.html

В Узбекистане ждут туристов из Поволжья и Сибири

В Узбекистане ждут туристов из Поволжья и Сибири - РИА Новости, 12.04.2022

В Узбекистане ждут туристов из Поволжья и Сибири

Потенциал роста турпотока из Поволжья, Сибири и Дальнего Востока в Узбекистан требует увеличения пассажирского сообщения между странами, следует из данных... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:55

2022-04-12T18:55

2022-04-12T18:55

туризм

туризм

новости - туризм

россия

узбекистан

волгоград

оренбург

хабаровск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:207:2732:1744_1920x0_80_0_0_294c9d8d8bad959093ffcb2809791984.jpg

ТАШКЕНТ, 12 апр – РИА Новости. Потенциал роста турпотока из Поволжья, Сибири и Дальнего Востока в Узбекистан требует увеличения пассажирского сообщения между странами, следует из данных узбекистанского министерства туризма и культурного наследия.По расчетам ведомства, высокий спрос на поездки в Узбекистан требует ускорить развитие страны как нового и интересного историко-познавательного направления для российских путешественников."Для этого нужны дополнительные международные авиационные пассажирские перевозки, расширение географии полетов как национального авиаперевозчика (Uzbekistan Airways – прим.ред.), так и привлечения иностранных компаний", – добавили в ведомстве.Ранее министерство туризма страны сообщало, что туристы из России лидируют среди иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане: 23,4 процента от общего числа гостей против 14,5 процента годом ранее. По данным ведомства, в марте этого года это 72 тысячи гостей, годом ранее – 37,6 тысячи, в марте 2019 года – 68,8 тысячи.По данным узбекской стороны, в 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи туристов из России (450 тысяч – в "допандемийном" 2019 году).

https://ria.ru/20220330/puteshestviya-1780883487.html

https://ria.ru/20220328/azimut-1780463490.html

россия

узбекистан

волгоград

оренбург

хабаровск

кемерово

нижневартовск

нижний новгород

сургут

петропавловск-камчатский

омск

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, россия, узбекистан, волгоград, оренбург, хабаровск, кемерово, нижневартовск, нижний новгород, сургут, петропавловск-камчатский, омск, барнаул, куда поехать, куда можно лететь, туристы