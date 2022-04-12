https://ria.ru/20220412/uzbekistan-1783178851.html
В Узбекистане ждут туристов из Поволжья и Сибири
В Узбекистане ждут туристов из Поволжья и Сибири - РИА Новости, 12.04.2022
В Узбекистане ждут туристов из Поволжья и Сибири
Потенциал роста турпотока из Поволжья, Сибири и Дальнего Востока в Узбекистан требует увеличения пассажирского сообщения между странами, следует из данных... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:55
2022-04-12T18:55
2022-04-12T18:55
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ТАШКЕНТ, 12 апр – РИА Новости. Потенциал роста турпотока из Поволжья, Сибири и Дальнего Востока в Узбекистан требует увеличения пассажирского сообщения между странами, следует из данных узбекистанского министерства туризма и культурного наследия.По расчетам ведомства, высокий спрос на поездки в Узбекистан требует ускорить развитие страны как нового и интересного историко-познавательного направления для российских путешественников."Для этого нужны дополнительные международные авиационные пассажирские перевозки, расширение географии полетов как национального авиаперевозчика (Uzbekistan Airways – прим.ред.), так и привлечения иностранных компаний", – добавили в ведомстве.Ранее министерство туризма страны сообщало, что туристы из России лидируют среди иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане: 23,4 процента от общего числа гостей против 14,5 процента годом ранее. По данным ведомства, в марте этого года это 72 тысячи гостей, годом ранее – 37,6 тысячи, в марте 2019 года – 68,8 тысячи.По данным узбекской стороны, в 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи туристов из России (450 тысяч – в "допандемийном" 2019 году).
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В Узбекистане ждут туристов из Поволжья и Сибири
В Узбекистане прогнозируют рост турпотока из городов Поволжья и Сибири
ТАШКЕНТ, 12 апр – РИА Новости. Потенциал роста турпотока из Поволжья, Сибири и Дальнего Востока в Узбекистан требует увеличения пассажирского сообщения между странами, следует из данных узбекистанского министерства туризма и культурного наследия.
"Имеется огромный потенциал туристических потоков из городов: Оренбург, Волгоград, Хабаровск, Кемерово, Нижневартовск, Мурманск, Нижний Новгород, Сургут, Петропавловск-Камчатский, Омск, Барнаул", – говорится в материалах на сайте Минтуризма.
По расчетам ведомства, высокий спрос на поездки в Узбекистан требует ускорить развитие страны как нового и интересного историко-познавательного направления для российских путешественников.
"Для этого нужны дополнительные международные авиационные пассажирские перевозки, расширение географии полетов как национального авиаперевозчика (Uzbekistan Airways – прим.ред.), так и привлечения иностранных компаний", – добавили в ведомстве.
Ранее министерство туризма страны сообщало, что туристы из России лидируют среди иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане: 23,4 процента от общего числа гостей против 14,5 процента годом ранее. По данным ведомства, в марте этого года это 72 тысячи гостей, годом ранее – 37,6 тысячи, в марте 2019 года – 68,8 тысячи.
По данным узбекской стороны, в 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи туристов из России (450 тысяч – в "допандемийном" 2019 году).