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В Узбекистане ждут туристов из Поволжья и Сибири - РИА Новости, 12.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220412/uzbekistan-1783178851.html
В Узбекистане ждут туристов из Поволжья и Сибири
В Узбекистане ждут туристов из Поволжья и Сибири - РИА Новости, 12.04.2022
В Узбекистане ждут туристов из Поволжья и Сибири
Потенциал роста турпотока из Поволжья, Сибири и Дальнего Востока в Узбекистан требует увеличения пассажирского сообщения между странами, следует из данных... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:55
2022-04-12T18:55
туризм
туризм
новости - туризм
россия
узбекистан
волгоград
оренбург
хабаровск
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ТАШКЕНТ, 12 апр – РИА Новости. Потенциал роста турпотока из Поволжья, Сибири и Дальнего Востока в Узбекистан требует увеличения пассажирского сообщения между странами, следует из данных узбекистанского министерства туризма и культурного наследия.По расчетам ведомства, высокий спрос на поездки в Узбекистан требует ускорить развитие страны как нового и интересного историко-познавательного направления для российских путешественников."Для этого нужны дополнительные международные авиационные пассажирские перевозки, расширение географии полетов как национального авиаперевозчика (Uzbekistan Airways – прим.ред.), так и привлечения иностранных компаний", – добавили в ведомстве.Ранее министерство туризма страны сообщало, что туристы из России лидируют среди иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане: 23,4 процента от общего числа гостей против 14,5 процента годом ранее. По данным ведомства, в марте этого года это 72 тысячи гостей, годом ранее – 37,6 тысячи, в марте 2019 года – 68,8 тысячи.По данным узбекской стороны, в 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи туристов из России (450 тысяч – в "допандемийном" 2019 году).
https://ria.ru/20220330/puteshestviya-1780883487.html
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туризм, новости - туризм, россия, узбекистан, волгоград, оренбург, хабаровск, кемерово, нижневартовск, нижний новгород, сургут, петропавловск-камчатский, омск, барнаул, куда поехать, куда можно лететь, туристы
18:55 12.04.2022
 
В Узбекистане ждут туристов из Поволжья и Сибири

В Узбекистане прогнозируют рост турпотока из городов Поволжья и Сибири

© Depositphotos / weissdergeierТашкентская телебашня
Ташкентская телебашня - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Depositphotos / weissdergeier
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ТАШКЕНТ, 12 апр – РИА Новости. Потенциал роста турпотока из Поволжья, Сибири и Дальнего Востока в Узбекистан требует увеличения пассажирского сообщения между странами, следует из данных узбекистанского министерства туризма и культурного наследия.
"Имеется огромный потенциал туристических потоков из городов: Оренбург, Волгоград, Хабаровск, Кемерово, Нижневартовск, Мурманск, Нижний Новгород, Сургут, Петропавловск-Камчатский, Омск, Барнаул", – говорится в материалах на сайте Минтуризма.
По расчетам ведомства, высокий спрос на поездки в Узбекистан требует ускорить развитие страны как нового и интересного историко-познавательного направления для российских путешественников.
"Для этого нужны дополнительные международные авиационные пассажирские перевозки, расширение географии полетов как национального авиаперевозчика (Uzbekistan Airways – прим.ред.), так и привлечения иностранных компаний", – добавили в ведомстве.
Медресе на площади Регистан в Самарканде - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 17:58Туризм
Названы самые популярные у россиян авиамаршруты в марте
Ранее министерство туризма страны сообщало, что туристы из России лидируют среди иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане: 23,4 процента от общего числа гостей против 14,5 процента годом ранее. По данным ведомства, в марте этого года это 72 тысячи гостей, годом ранее – 37,6 тысячи, в марте 2019 года – 68,8 тысячи.
По данным узбекской стороны, в 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи туристов из России (450 тысяч – в "допандемийном" 2019 году).
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании Азимут в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Авиакомпания "Азимут" получила разрешение на полеты в Узбекистан
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияУзбекистанВолгоградОренбургХабаровскКемеровоНижневартовскНижний НовгородСургутПетропавловск-КамчатскийОмскБарнаулкуда поехатькуда можно лететьтуристы
 
 
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