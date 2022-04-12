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"ЮТэйр" запустила ежедневные рейсы из Сочи в Ереван - РИА Новости, 12.04.2022
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Туризм
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"ЮТэйр" запустила ежедневные рейсы из Сочи в Ереван
"ЮТэйр" запустила ежедневные рейсы из Сочи в Ереван - РИА Новости, 12.04.2022
"ЮТэйр" запустила ежедневные рейсы из Сочи в Ереван
Авиакомпания "ЮТэйр" будет ежедневно летать по маршруту Сочи — Ереван, сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:04
2022-04-12T16:04
туризм
олег семенов
москва
сочи
ютэйр
ереван
армения
авиабилеты
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" будет ежедневно летать по маршруту Сочи — Ереван, сообщается на сайте перевозчика."В ноябре прошлого года мы впервые ввели рейс в столицу Армении из Сочи. Он востребован пассажирами, и мы приняли решение оставить его в летнем расписании", — заявил президент авиакомпании Олег Семенов.Билеты уже доступны в продаже, стоимость — 11280 рублей в одну сторону. Вылет из города-курорта запланирован на 13:50, а в обратном направлении — в 17:00.Семенов уточнил, что Utair также продолжит выполнять перевозки в Ереван из Москвы. Лайнеры отправляются из столицы в 13:35, обратно — в 18:40.
https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1783038322.html
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олег семенов, москва, сочи, ютэйр, ереван, армения, авиабилеты, новости - туризм, туризм, туристы
16:04 12.04.2022
 
"ЮТэйр" запустила ежедневные рейсы из Сочи в Ереван

"ЮТэйр" включила в весенне-летнее расписание ежедневные рейсы из Сочи в Ереван

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" будет ежедневно летать по маршруту Сочи — Ереван, сообщается на сайте перевозчика.
"В ноябре прошлого года мы впервые ввели рейс в столицу Армении из Сочи. Он востребован пассажирами, и мы приняли решение оставить его в летнем расписании", — заявил президент авиакомпании Олег Семенов.
Билеты уже доступны в продаже, стоимость — 11280 рублей в одну сторону. Вылет из города-курорта запланирован на 13:50, а в обратном направлении — в 17:00.
Семенов уточнил, что Utair также продолжит выполнять перевозки в Ереван из Москвы. Лайнеры отправляются из столицы в 13:35, обратно — в 18:40.
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ТуризмОлег СеменовМоскваСочиЮТэйрЕреванАрменияавиабилетыНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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