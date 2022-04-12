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Глава "Уралвагонзавода" посетил Алчевский металлургический комбинат в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/uralvagonzavod-1783175353.html
Глава "Уралвагонзавода" посетил Алчевский металлургический комбинат в ЛНР
Глава "Уралвагонзавода" посетил Алчевский металлургический комбинат в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2022
Глава "Уралвагонзавода" посетил Алчевский металлургический комбинат в ЛНР
Гендиректор российского концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов посетил Алчевский металлургический комбинат в Луганской народной республике и рассказал о... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:59
2022-04-12T17:59
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
уралвагонзавод
луганская народная республика
алчевск
россия
ситуация в днр и лнр
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АЛЧЕВСК, 12 апр - РИА Новости. Гендиректор российского концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов посетил Алчевский металлургический комбинат в Луганской народной республике и рассказал о необходимости активного сотрудничества с предприятиями Южного горно-металлургического комплекса, при общении с журналистами он подчеркнул, что не боится западных санкций за это, поскольку от них предприятие становится "только сильнее".Западные страны ввели ряд жестких антироссийских санкций в ответ на военную операцию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой президент Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима"."Наш визит быстрый, но при всем при этом продуктивный. Мы приехали к вам в республику с пониманием того, что нас связывает не только история, великая наша история, но и сегодня мы говорим о нашем настоящем и о перспективе", - сказал Потапов.Он подчеркнул, что ЛНР - промышленный регион, а концерн "Уралвагонзавод" - одно из крупнейших промышленных предприятий России. "Нам нужно привязать сегодня промышленные связи, промышленные цепочки, которые позволили бы, с одной стороны, безусловно, иметь заказы в Луганске, в ЛНР - это рабочие места, это социалка, это много всего позитивного", - добавил он, также подчеркнув, что концерн заинтересован в продукции, которую сегодня выпускает республика, а также в том, чтобы она выпускалась в интересах российской промышленности и самого концерна.В ходе разговора с журналистами гендиректор Южного горно-металлургического комплекса Евгений Юрченко отметил, что "Уралвагонзавод" - один из крупнейших потребителей металла на территории России, а также напомнил о том, что луганская земля славна машиностроением, в первую очередь железнодорожного, подвижного состава: в области собирались как локомотивы, так и полувагоны."Мы уверены, что процесс возрождения Донбасса начнется в первую очередь с машиностроения, именно поэтому было открыто представительство Союза машиностроителей РФ на территории как Луганской, так и Донецкой республик", - сказал гендиректор ЮГМК.Главу "Уралвагонзавода" спросили, не опасается ли предприятие санкций из-за сотрудничества с ЮГМК. "Санкции у нас с 2014-го года, это уже традиционно. Ленивый только не дал санкции против "Уралвагонзавода". Мы только крепчаем, и становимся сильнее... Никаких санкций мы не боимся".Юрченко вручил в подарок Потапову облигацию Донецкой железной дороги 1893 года - года основания Алчевского комбината.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774619394.html
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779905939.html
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экономика, уралвагонзавод, луганская народная республика, алчевск, россия, ситуация в днр и лнр
17:59 12.04.2022
 
Глава "Уралвагонзавода" посетил Алчевский металлургический комбинат в ЛНР

Глава "Уралвагонзавода" Потапов заявил, что не боится санкций из-за сотрудничества с ЛНР

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГрузовые вагоны производства "Уралвагонзавода"
Грузовые вагоны производства Уралвагонзавода - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Грузовые вагоны производства "Уралвагонзавода". Архивное фото
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АЛЧЕВСК, 12 апр - РИА Новости. Гендиректор российского концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов посетил Алчевский металлургический комбинат в Луганской народной республике и рассказал о необходимости активного сотрудничества с предприятиями Южного горно-металлургического комплекса, при общении с журналистами он подчеркнул, что не боится западных санкций за это, поскольку от них предприятие становится "только сильнее".
Западные страны ввели ряд жестких антироссийских санкций в ответ на военную операцию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой президент Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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"Наш визит быстрый, но при всем при этом продуктивный. Мы приехали к вам в республику с пониманием того, что нас связывает не только история, великая наша история, но и сегодня мы говорим о нашем настоящем и о перспективе", - сказал Потапов.
Он подчеркнул, что ЛНР - промышленный регион, а концерн "Уралвагонзавод" - одно из крупнейших промышленных предприятий России. "Нам нужно привязать сегодня промышленные связи, промышленные цепочки, которые позволили бы, с одной стороны, безусловно, иметь заказы в Луганске, в ЛНР - это рабочие места, это социалка, это много всего позитивного", - добавил он, также подчеркнув, что концерн заинтересован в продукции, которую сегодня выпускает республика, а также в том, чтобы она выпускалась в интересах российской промышленности и самого концерна.
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В ходе разговора с журналистами гендиректор Южного горно-металлургического комплекса Евгений Юрченко отметил, что "Уралвагонзавод" - один из крупнейших потребителей металла на территории России, а также напомнил о том, что луганская земля славна машиностроением, в первую очередь железнодорожного, подвижного состава: в области собирались как локомотивы, так и полувагоны.
"Мы уверены, что процесс возрождения Донбасса начнется в первую очередь с машиностроения, именно поэтому было открыто представительство Союза машиностроителей РФ на территории как Луганской, так и Донецкой республик", - сказал гендиректор ЮГМК.
Главу "Уралвагонзавода" спросили, не опасается ли предприятие санкций из-за сотрудничества с ЮГМК. "Санкции у нас с 2014-го года, это уже традиционно. Ленивый только не дал санкции против "Уралвагонзавода". Мы только крепчаем, и становимся сильнее... Никаких санкций мы не боимся".
Юрченко вручил в подарок Потапову облигацию Донецкой железной дороги 1893 года - года основания Алчевского комбината.
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