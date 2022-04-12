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СМИ: на Украине обнаружили элитный спецназ США и Британии - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/ukraina-1783146914.html
На Украине обнаружили элитный спецназ США и Британии
СМИ: на Украине обнаружили элитный спецназ США и Британии - РИА Новости, 12.04.2022
На Украине обнаружили элитный спецназ США и Британии
На Украине находятся элитные подразделения спецназа Соединенных Штатов Америки и Великобритании, заявил репортер французской газеты Le Figaro Жорж Мальбруно. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:14
2022-04-12T16:33
обострение ситуации в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. На Украине находятся элитные подразделения спецназа Соединенных Штатов Америки и Великобритании, заявил репортер французской газеты Le Figaro Жорж Мальбруно.По его словам, речь идет о военнослужащих Особой воздушной службы Британии (SAS) и солдатах Первого оперативного подразделения войск специального назначения "Дельта" Армии США. Журналист, ссылаясь на источник во французской разведке, сообщил, что иностранный спецназ присутствует на территории Украины с самого начала российской спецоперации.Как заявил 25 марта начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, на Украине действуют более 6,5 тысячи иностранных наемников из 62 государств. Он отметил, что их будут безжалостно уничтожать.Россия в конце февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220409/kadyrov-1782719826.html
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россия
16:14 12.04.2022 (обновлено: 16:33 12.04.2022)
 
СМИ: на Украине обнаружили элитный спецназ США и Британии

Французский журналист Мальбруно заявил о наличии на Украине элитных войск США и Британии

CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) / Британские военные во время учений
Британские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) /
Британские военные во время учений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. На Украине находятся элитные подразделения спецназа Соединенных Штатов Америки и Великобритании, заявил репортер французской газеты Le Figaro Жорж Мальбруно.
По его словам, речь идет о военнослужащих Особой воздушной службы Британии (SAS) и солдатах Первого оперативного подразделения войск специального назначения "Дельта" Армии США. Журналист, ссылаясь на источник во французской разведке, сообщил, что иностранный спецназ присутствует на территории Украины с самого начала российской спецоперации.
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Как заявил 25 марта начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, на Украине действуют более 6,5 тысячи иностранных наемников из 62 государств. Он отметил, что их будут безжалостно уничтожать.
Россия в конце февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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