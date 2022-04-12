https://ria.ru/20220412/ukraina-1783146914.html

На Украине обнаружили элитный спецназ США и Британии

СМИ: на Украине обнаружили элитный спецназ США и Британии - РИА Новости, 12.04.2022

На Украине обнаружили элитный спецназ США и Британии

На Украине находятся элитные подразделения спецназа Соединенных Штатов Америки и Великобритании, заявил репортер французской газеты Le Figaro Жорж Мальбруно. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:14

2022-04-12T16:14

2022-04-12T16:33

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. На Украине находятся элитные подразделения спецназа Соединенных Штатов Америки и Великобритании, заявил репортер французской газеты Le Figaro Жорж Мальбруно.По его словам, речь идет о военнослужащих Особой воздушной службы Британии (SAS) и солдатах Первого оперативного подразделения войск специального назначения "Дельта" Армии США. Журналист, ссылаясь на источник во французской разведке, сообщил, что иностранный спецназ присутствует на территории Украины с самого начала российской спецоперации.Как заявил 25 марта начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, на Украине действуют более 6,5 тысячи иностранных наемников из 62 государств. Он отметил, что их будут безжалостно уничтожать.Россия в конце февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220409/kadyrov-1782719826.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия