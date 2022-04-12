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Россия вовремя начала спецоперацию на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Россия вовремя начала спецоперацию на Украине, заявил Путин
Россия вовремя начала спецоперацию на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Россия вовремя начала спецоперацию на Украине, заявил Путин
Столкновение с крайними националистами и неонацистами на Украине было неизбежно, РФ сделали правильно, начав специальную военную операцию, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:09
2022-04-12T17:32
в мире
украина
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Столкновение с крайними националистами и неонацистами на Украине было неизбежно, РФ сделали правильно, начав специальную военную операцию, заявил президент РФ Владимир Путин."В период Второй мировой войны... польские погромы, еврейские погромы. Исполнителями этих погромов были не сами немцы, а бандеровцы, вся эта профашистская сволочь. Они уничтожали мирное население: и русских вырезали, и евреев, и поляков. Об этом все знают. А сейчас мы видим на кадрах украинской кинохроники, когда в зоне боевых действий на Донбассе стоят люди с нашивками СС. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно сделали, начав эту операции. Иначе их бы было бы там еще больше", - сказал Путин."Столкновение с теми силами, которые воспитывались, пестовались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами, неонацистами на Украине неизбежно. Это только вопрос времени, они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я говорил, не позволим им этого сделать. В этом логика наших действий", - добавил он.При этом Путин заявил, что украинцы, даже в сегодняшних трагических условиях, братский народ для россиян.
https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783144778.html
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Путин об украинском национализме: "Мы вовремя и правильно сделали, начав эту операцию"
Пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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в мире, украина, владимир путин
16:09 12.04.2022 (обновлено: 17:32 12.04.2022)
 
Россия вовремя начала спецоперацию на Украине, заявил Путин

Путин: Россия вовремя и правильно начала спецоперацию на Украине

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Столкновение с крайними националистами и неонацистами на Украине было неизбежно, РФ сделали правильно, начав специальную военную операцию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В период Второй мировой войны... польские погромы, еврейские погромы. Исполнителями этих погромов были не сами немцы, а бандеровцы, вся эта профашистская сволочь. Они уничтожали мирное население: и русских вырезали, и евреев, и поляков. Об этом все знают. А сейчас мы видим на кадрах украинской кинохроники, когда в зоне боевых действий на Донбассе стоят люди с нашивками СС. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно сделали, начав эту операции. Иначе их бы было бы там еще больше", - сказал Путин.
"Столкновение с теми силами, которые воспитывались, пестовались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами, неонацистами на Украине неизбежно. Это только вопрос времени, они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я говорил, не позволим им этого сделать. В этом логика наших действий", - добавил он.
При этом Путин заявил, что украинцы, даже в сегодняшних трагических условиях, братский народ для россиян.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
16:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин призвал достичь цели спецоперации на Украине с минимумом потерь
 
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