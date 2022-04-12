16:08 12.04.2022 (обновлено: 17:01 12.04.2022)
Киев отошел от договоренностей и вернулся в тупик, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Киев отошел от стамбульских договоренностей и вернулся в тупик
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Украина отошла от стамбульских договоренностей в переговорах с Россией и вернула процесс в тупиковую ситуацию, правда, вчера стало известно, что Киев что-то изменил в своей позиции по переговорам, но подробностей пока нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требование безопасности – это одно. А вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и всех нас ситуацию", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Правда, мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила. Я пока этих изменений не знаю. Но такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, военная операция будет продолжаться до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции", - добавил Путин.