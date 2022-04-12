https://ria.ru/20220412/ukraina-1783144549.html

Киев отошел от договоренностей и вернулся в тупик, заявил Путин

Киев отошел от договоренностей и вернулся в тупик, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Киев отошел от договоренностей и вернулся в тупик, заявил Путин

Украина отошла от стамбульских договоренностей в переговорах с Россией и вернула процесс в тупиковую ситуацию, правда, вчера стало известно, что Киев что-то... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:08

2022-04-12T16:08

2022-04-12T17:01

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

украина

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Украина отошла от стамбульских договоренностей в переговорах с Россией и вернула процесс в тупиковую ситуацию, правда, вчера стало известно, что Киев что-то изменил в своей позиции по переговорам, но подробностей пока нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требование безопасности – это одно. А вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и всех нас ситуацию", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Правда, мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила. Я пока этих изменений не знаю. Но такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, военная операция будет продолжаться до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782688869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр