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Киев отошел от договоренностей и вернулся в тупик, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/ukraina-1783144549.html
Киев отошел от договоренностей и вернулся в тупик, заявил Путин
Киев отошел от договоренностей и вернулся в тупик, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Киев отошел от договоренностей и вернулся в тупик, заявил Путин
Украина отошла от стамбульских договоренностей в переговорах с Россией и вернула процесс в тупиковую ситуацию, правда, вчера стало известно, что Киев что-то... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:08
2022-04-12T17:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Украина отошла от стамбульских договоренностей в переговорах с Россией и вернула процесс в тупиковую ситуацию, правда, вчера стало известно, что Киев что-то изменил в своей позиции по переговорам, но подробностей пока нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требование безопасности – это одно. А вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и всех нас ситуацию", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Правда, мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила. Я пока этих изменений не знаю. Но такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, военная операция будет продолжаться до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции", - добавил Путин.
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в мире, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр
16:08 12.04.2022 (обновлено: 17:01 12.04.2022)
 
Киев отошел от договоренностей и вернулся в тупик, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Киев отошел от стамбульских договоренностей и вернулся в тупик

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Украина отошла от стамбульских договоренностей в переговорах с Россией и вернула процесс в тупиковую ситуацию, правда, вчера стало известно, что Киев что-то изменил в своей позиции по переговорам, но подробностей пока нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требование безопасности – это одно. А вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и всех нас ситуацию", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 15:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией
"Правда, мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила. Я пока этих изменений не знаю. Но такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, военная операция будет продолжаться до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции", - добавил Путин.
 
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