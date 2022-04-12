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Запад использует Украину для достижения своих целей, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/ukraina-1783143660.html
Запад использует Украину для достижения своих целей, заявил Путин
Запад использует Украину для достижения своих целей, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Запад использует Украину для достижения своих целей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что люди, которые симпатизируют нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:05
2022-04-12T18:11
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
в мире
сша
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что люди, которые симпатизируют нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей."Они должны понять, что главная цель – это не помощь Украине со стороны Запада. Украина – это средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа", - сказал Путин.Путин заметил, что Европа пользуется ситуацией на Украине, маскируя решения в угоду США. "Очень удобно здесь объединяться и обслуживать интересы США. И всегда обслуживают, а сейчас можно делать это с открытым забралом. Не принимая решения, которые идут на пользу США, в том числе в области экономики, но объясняя это необходимостью дать отпор агрессору", - сказал Путин.
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владимир путин, в мире, сша, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
16:05 12.04.2022 (обновлено: 18:11 12.04.2022)
 
Запад использует Украину для достижения своих целей, заявил Путин

Президент Путин: Украина для Запада — средство достижения своих целей

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что люди, которые симпатизируют нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей.
"Они должны понять, что главная цель – это не помощь Украине со стороны Запада. Украина – это средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа", - сказал Путин.
Путин заметил, что Европа пользуется ситуацией на Украине, маскируя решения в угоду США. "Очень удобно здесь объединяться и обслуживать интересы США. И всегда обслуживают, а сейчас можно делать это с открытым забралом. Не принимая решения, которые идут на пользу США, в том числе в области экономики, но объясняя это необходимостью дать отпор агрессору", - сказал Путин.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВ миреСШАУкраинаЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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