https://ria.ru/20220412/ukraina-1783143660.html
Запад использует Украину для достижения своих целей, заявил Путин
Запад использует Украину для достижения своих целей, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Запад использует Украину для достижения своих целей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что люди, которые симпатизируют нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:05
2022-04-12T16:05
2022-04-12T18:11
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
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евросоюз
ситуация в днр и лнр
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что люди, которые симпатизируют нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей."Они должны понять, что главная цель – это не помощь Украине со стороны Запада. Украина – это средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа", - сказал Путин.Путин заметил, что Европа пользуется ситуацией на Украине, маскируя решения в угоду США. "Очень удобно здесь объединяться и обслуживать интересы США. И всегда обслуживают, а сейчас можно делать это с открытым забралом. Не принимая решения, которые идут на пользу США, в том числе в области экономики, но объясняя это необходимостью дать отпор агрессору", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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владимир путин, в мире, сша, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
16:05 12.04.2022 (обновлено: 18:11 12.04.2022)
Запад использует Украину для достижения своих целей, заявил Путин
Президент Путин: Украина для Запада — средство достижения своих целей