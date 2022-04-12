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"Белые каски" снимают "обучающие" видео для Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2022
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"Белые каски" снимают "обучающие" видео для Украины, сообщили СМИ
"Белые каски" снимают "обучающие" видео для Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2022
"Белые каски" снимают "обучающие" видео для Украины, сообщили СМИ
Скандально известная организация "Белые каски" снимает "обучающие" видеоролики для украинцев, пишет британская газета Times. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:35
2022-04-12T16:22
в мире
мария захарова
россия
сирия
москва
нато
белые каски
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Скандально известная организация "Белые каски" снимает "обучающие" видеоролики для украинцев, пишет британская газета Times.По данным издания, в Сети опубликуют материалы, в которых покажут способы оказания первой помощи и поиска неразорвавшихся бомб. По меньшей мере один из видеороликов сняли в сирийском городе Ариха, который находится в неподкотрольной Дамаску провинции Идлиб, утверждает СМИ.Отмечается, что группа рекомендовала украинским спасателям снимать свои действия на камеры GoPro, поскольку это может помочь "предоставить достоверные данные о зверствах".Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.Украина в ходе проведения Россией спецоперации неоднократно устраивала провокации, в частности в Буче, Краматорске и Мариуполе. Москва решительно опровергла их, предъявив доказательства в виде фото- и видеоматериалов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО закрывает глаза на преступления киевского режима.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220405/feyki-1781886075.html
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в мире, мария захарова, россия, сирия, москва, нато, белые каски
15:35 12.04.2022 (обновлено: 16:22 12.04.2022)
 
"Белые каски" снимают "обучающие" видео для Украины, сообщили СМИ

Газета Times сообщила, что "Белые каски" снимают в Сирии обучающие видео для Украины

© AP Photo / Syrian Civil Defense White HelmetsАктивист организации "Белые каски" в городе Дарайа
Активист организации Белые каски в городе Дарайа - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
Активист организации "Белые каски" в городе Дарайа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Скандально известная организация "Белые каски" снимает "обучающие" видеоролики для украинцев, пишет британская газета Times.
По данным издания, в Сети опубликуют материалы, в которых покажут способы оказания первой помощи и поиска неразорвавшихся бомб. По меньшей мере один из видеороликов сняли в сирийском городе Ариха, который находится в неподкотрольной Дамаску провинции Идлиб, утверждает СМИ.
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Отмечается, что группа рекомендовала украинским спасателям снимать свои действия на камеры GoPro, поскольку это может помочь "предоставить достоверные данные о зверствах".
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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Украина в ходе проведения Россией спецоперации неоднократно устраивала провокации, в частности в Буче, Краматорске и Мариуполе. Москва решительно опровергла их, предъявив доказательства в виде фото- и видеоматериалов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО закрывает глаза на преступления киевского режима.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
В миреМария ЗахароваРоссияСирияМоскваНАТОБелые каски
 
 
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