https://ria.ru/20220412/ukraina-1783120042.html

TAC: украинские нацбаты направят против США их же оружие

TAC: украинские нацбаты направят против США их же оружие - РИА Новости, 12.04.2022

TAC: украинские нацбаты направят против США их же оружие

Бездумное вооружение украинских нацбатальонов способно закончиться так же, как финансирование джихадистов, — атакой на сами США, заявил обозреватель журнала The РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:00

2022-04-12T15:00

2022-04-12T17:06

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бездумное вооружение украинских нацбатальонов способно закончиться так же, как финансирование джихадистов, — атакой на сами США, заявил обозреватель журнала The American Conservative Джейсон Морган.По его словам, Штаты "очарованы" украинскими "борцами за свободу", как в 80-х восхищались Усамой бен Ладеном."Для Вашингтона, который по крайней мере с 1945 года выступал главным поставщиком "безопасности" в мире, этот узкоглазый борец за свободу в окопах Кандагара был настоящей находкой. Ракеты, винтовки, обучение, наличные деньги и специальные агенты, вероятно, из каждого федерального подручного проекта хлынули в Афганистан в поисках русских злодеев, которых можно было бы убить. Ради свободы. За демократию", — вспоминает Морган.Автор статьи уверен, что политика США на Украине чревата теми же последствиями, которые настигли страну после бездумной поддержки террористов."Загрузить неграмотных, ненавидящих Америку джихадистов патронташами и ракетами "Стингер" — что может пойти не так? Мы узнали 11 сентября 2001 года. Но потом забыли. И вот снова набираем обороты на границах Украины. <...> Не прошло и года после позорной капитуляции и отступления в Афганистане, а мы уже здесь, весной 2022-го, кричим в поддержку "борцов за свободу" на Украине, одной из самых коррумпированных стран. Ходячая "Лузитания", чей президент, актер по профессии, явно пытается втянуть Запад в веселые времена третьей мировой войны с ядерными боеголовками", — написал Морган.Он считает, что история финансирования Америкой вооруженных бандформирований в собственных интересах способна повториться на Украине. "В прошлом году нашими "друзьями" были бородатые джихадисты, которые потом нас и убивали. Сегодня мы смотрим на батальон "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела. — Прим. ред.), <…> разношерстных неонацистов, чьи "эсэсовские" стандарты, несомненно, гарантируют, что они тоже однажды направят свое американское оружие против американцев", — подытожил обозреватель.Ранее в Пентагоне раскрыли систему отправки Украине оружия. По словам представителя ведомства, сложный и эффективный механизм поставок используется как США, так и их союзниками и представляет собой серии из восьми-десяти авиарейсов в день и почти постоянные наземные конвои.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782829341.html

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782963576.html

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Ольга Матыс

в мире, россия, сша, вашингтон (город), министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, технологии