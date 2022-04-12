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"Зашел слишком далеко": в Германии требуют выдворить украинского посла - РИА Новости, 12.04.2022
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Украинский посол надоел немцам
"Зашел слишком далеко": в Германии требуют выдворить украинского посла - РИА Новости, 12.04.2022
Украинский посол надоел немцам
В Сети появилась петиция с призывом выдворить из Германии посла Украины Андрея Мельника. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:42
2022-04-12T15:02
в мире
андрей мельник
украина
германия
евросоюз
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Сети появилась петиция с призывом выдворить из Германии посла Украины Андрея Мельника.По словам автора инициативы, заявления дипломата в адрес немцев неблагодарные и беспочвенные. А выполнение требований Мельника, связанных с ситуацией на Украине, привело бы к усилению экономического кризиса и к активному участию НАТО в боевых действиях."Господин Мельник зашел слишком далеко. То, что когда-то считалось смелым поступком украинского посла, теперь превратилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. &lt;...&gt; Посол Мельник больше не соответствует критериям дипломата. Поэтому мы требуем его немедленной высылки!" — говорится в петиции.Украинский посол Андрей Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.Кроме того, он обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что у него "целая паутина" контактов с Россией. Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, обвиняя в некомпетентности.
https://ria.ru/20220330/nato-1780826134.html
https://ria.ru/20220407/sekretnost-1782202639.html
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в мире, андрей мельник, украина, германия, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр
14:42 12.04.2022 (обновлено: 15:02 12.04.2022)
 
"Зашел слишком далеко": в Германии требуют выдворить украинского посла

В Сети появилась петиция с требованием выдворить из Германии посла Украины Мельника

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : МЗС України
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Сети появилась петиция с призывом выдворить из Германии посла Украины Андрея Мельника.
По словам автора инициативы, заявления дипломата в адрес немцев неблагодарные и беспочвенные. А выполнение требований Мельника, связанных с ситуацией на Украине, привело бы к усилению экономического кризиса и к активному участию НАТО в боевых действиях.
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"Господин Мельник зашел слишком далеко. То, что когда-то считалось смелым поступком украинского посла, теперь превратилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. <...> Посол Мельник больше не соответствует критериям дипломата. Поэтому мы требуем его немедленной высылки!" — говорится в петиции.
Украинский посол Андрей Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.
Кроме того, он обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что у него "целая паутина" контактов с Россией. Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, обвиняя в некомпетентности.
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В миреАндрей МельникУкраинаГерманияЕвросоюзНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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