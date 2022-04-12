https://ria.ru/20220412/ukraina-1783115816.html

Украинский посол надоел немцам

"Зашел слишком далеко": в Германии требуют выдворить украинского посла - РИА Новости, 12.04.2022

Украинский посол надоел немцам

В Сети появилась петиция с призывом выдворить из Германии посла Украины Андрея Мельника. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:42

2022-04-12T14:42

2022-04-12T15:02

в мире

андрей мельник

украина

германия

евросоюз

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Сети появилась петиция с призывом выдворить из Германии посла Украины Андрея Мельника.По словам автора инициативы, заявления дипломата в адрес немцев неблагодарные и беспочвенные. А выполнение требований Мельника, связанных с ситуацией на Украине, привело бы к усилению экономического кризиса и к активному участию НАТО в боевых действиях."Господин Мельник зашел слишком далеко. То, что когда-то считалось смелым поступком украинского посла, теперь превратилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. <...> Посол Мельник больше не соответствует критериям дипломата. Поэтому мы требуем его немедленной высылки!" — говорится в петиции.Украинский посол Андрей Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.Кроме того, он обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что у него "целая паутина" контактов с Россией. Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, обвиняя в некомпетентности.

https://ria.ru/20220330/nato-1780826134.html

https://ria.ru/20220407/sekretnost-1782202639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Станислав Ванд

в мире, андрей мельник, украина, германия, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр