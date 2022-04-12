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Замгенсека НАТО прогнозирует второй этап конфликта на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/ukraina-1783105532.html
Замгенсека НАТО прогнозирует второй этап конфликта на Украине
Замгенсека НАТО прогнозирует второй этап конфликта на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
Замгенсека НАТО прогнозирует второй этап конфликта на Украине
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ утверждает, что конфликт на Украине в скором времени вступит во второй этап, который будет более масштабным РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:04
2022-04-12T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ утверждает, что конфликт на Украине в скором времени вступит во второй этап, который будет более масштабным и кровавым."Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, в Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. По нашим оценкам, мы вступаем во второй этап, еще более сложный, этой войны, которая, похоже, затягивается", - сказал Джоанэ в эфире телеканала Digi 24. Он выразил надежду, что противостояние двух стран не сильно затянется, но полагает, что шансов на это мало. Джоанэ опасается, что будут новые потери среди мирного населения Украины.Это не единственное за последние дни заявление представителей западных организаций, в которых они настойчиво говорят о военном развитии конфликта на Украине, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter, что "эта война должна быть выиграна на поле боя" - что вызвало резкую критику со стороны главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал это заявление "из ряда вон выходящим".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства, потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220412/evropa-1783007263.html
https://ria.ru/20220411/vsu-1782970968.html
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в мире, нато, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:04 12.04.2022
 
Замгенсека НАТО прогнозирует второй этап конфликта на Украине

Замгенсека НАТО Джоанэ прогнозирует второй, "более кровавый" этап конфликта на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-28 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Ударный вертолет Ми-28 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Ударный вертолет Ми-28 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
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КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ утверждает, что конфликт на Украине в скором времени вступит во второй этап, который будет более масштабным и кровавым.
"Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, в Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. По нашим оценкам, мы вступаем во второй этап, еще более сложный, этой войны, которая, похоже, затягивается", - сказал Джоанэ в эфире телеканала Digi 24. Он выразил надежду, что противостояние двух стран не сильно затянется, но полагает, что шансов на это мало. Джоанэ опасается, что будут новые потери среди мирного населения Украины.
Логотип Евросоюза на ограждении возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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Европа идет на войну
Это не единственное за последние дни заявление представителей западных организаций, в которых они настойчиво говорят о военном развитии конфликта на Украине, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter, что "эта война должна быть выиграна на поле боя" - что вызвало резкую критику со стороны главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал это заявление "из ряда вон выходящим".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства, потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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