https://ria.ru/20220412/ukraina-1783105532.html

Замгенсека НАТО прогнозирует второй этап конфликта на Украине

Замгенсека НАТО прогнозирует второй этап конфликта на Украине - РИА Новости, 12.04.2022

Замгенсека НАТО прогнозирует второй этап конфликта на Украине

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ утверждает, что конфликт на Украине в скором времени вступит во второй этап, который будет более масштабным РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:04

2022-04-12T14:04

2022-04-12T14:04

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КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ утверждает, что конфликт на Украине в скором времени вступит во второй этап, который будет более масштабным и кровавым."Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, в Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. По нашим оценкам, мы вступаем во второй этап, еще более сложный, этой войны, которая, похоже, затягивается", - сказал Джоанэ в эфире телеканала Digi 24. Он выразил надежду, что противостояние двух стран не сильно затянется, но полагает, что шансов на это мало. Джоанэ опасается, что будут новые потери среди мирного населения Украины.Это не единственное за последние дни заявление представителей западных организаций, в которых они настойчиво говорят о военном развитии конфликта на Украине, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter, что "эта война должна быть выиграна на поле боя" - что вызвало резкую критику со стороны главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал это заявление "из ряда вон выходящим".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства, потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220412/evropa-1783007263.html

https://ria.ru/20220411/vsu-1782970968.html

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Кирилл Волков

в мире, нато, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр