https://ria.ru/20220412/ukraina-1783065794.html
В Киеве выращивали неонацистскую поросль, заявил Путин
В Киеве выращивали неонацистскую поросль, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
В Киеве выращивали неонацистскую поросль, заявил Путин
Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, в Киеве специально выращивали неонацисткую поросль, и столкновение с этими силами для Москвы было... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:44
2022-04-12T11:44
2022-04-12T13:37
украина
в мире
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783097285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_895cbd23f9620376ddd17f84feb7e6e1.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, в Киеве специально выращивали неонацисткую поросль, и столкновение с этими силами для Москвы было неизбежно, заявил президент России Владимир Путин."Украину начали превращать в плацдарм. К сожалению для нас. В плацдарм антироссийский. Начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома "Восточный"."Специально выращивали такую поросль неонацистскую. И столкновение с этими силами для России было неизбежно. Они только выбирали время", - сказал Путин.Он отметил, что это очевидный факт, и "неонацизм, к сожалению, стал фактом жизни достаточно большой и близкой нам страны"."Это было неизбежно. Вопрос был только во времени", - отметил он.
https://ria.ru/20220412/ofitsery-1783071371.html
https://ria.ru/20220412/ukraina-1783065558.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783097285_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_db1c9a1bec93043ab319deea32f989f7.jpg
Путин: "Украину начали превращать в антироссийский плацдарм"
ПУТИН: В КИЕВЕ СПЕЦИАЛЬНО ВЫРАЩИВАЛИ НЕОНАЦИСТСКУЮ ПОРОСЛЬ, СТОЛКНОВЕНИЕ С МОСКВОЙ БЫЛО НЕИЗБЕЖНО, ВОПРОС БЫЛ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЕНИ
2022-04-12T11:44
true
PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир путин, россия
11:44 12.04.2022 (обновлено: 13:37 12.04.2022)
В Киеве выращивали неонацистскую поросль, заявил Путин
Президент Путин заявил, что в Киеве специально выращивали неонацистскую поросль