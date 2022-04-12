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В Киеве выращивали неонацистскую поросль, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/ukraina-1783065794.html
В Киеве выращивали неонацистскую поросль, заявил Путин
В Киеве выращивали неонацистскую поросль, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
В Киеве выращивали неонацистскую поросль, заявил Путин
Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, в Киеве специально выращивали неонацисткую поросль, и столкновение с этими силами для Москвы было... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:44
2022-04-12T13:37
украина
в мире
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
россия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, в Киеве специально выращивали неонацисткую поросль, и столкновение с этими силами для Москвы было неизбежно, заявил президент России Владимир Путин."Украину начали превращать в плацдарм. К сожалению для нас. В плацдарм антироссийский. Начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома "Восточный"."Специально выращивали такую поросль неонацистскую. И столкновение с этими силами для России было неизбежно. Они только выбирали время", - сказал Путин.Он отметил, что это очевидный факт, и "неонацизм, к сожалению, стал фактом жизни достаточно большой и близкой нам страны"."Это было неизбежно. Вопрос был только во времени", - отметил он.
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Путин: "Украину начали превращать в антироссийский плацдарм"
ПУТИН: В КИЕВЕ СПЕЦИАЛЬНО ВЫРАЩИВАЛИ НЕОНАЦИСТСКУЮ ПОРОСЛЬ, СТОЛКНОВЕНИЕ С МОСКВОЙ БЫЛО НЕИЗБЕЖНО, ВОПРОС БЫЛ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЕНИ
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украина, в мире, владимир путин, россия
11:44 12.04.2022 (обновлено: 13:37 12.04.2022)
 
В Киеве выращивали неонацистскую поросль, заявил Путин

Президент Путин заявил, что в Киеве специально выращивали неонацистскую поросль

Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, в Киеве специально выращивали неонацисткую поросль, и столкновение с этими силами для Москвы было неизбежно, заявил президент России Владимир Путин.
"Украину начали превращать в плацдарм. К сожалению для нас. В плацдарм антироссийский. Начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".
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"Специально выращивали такую поросль неонацистскую. И столкновение с этими силами для России было неизбежно. Они только выбирали время", - сказал Путин.
Он отметил, что это очевидный факт, и "неонацизм, к сожалению, стал фактом жизни достаточно большой и близкой нам страны".
"Это было неизбежно. Вопрос был только во времени", - отметил он.
Президент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреВладимир ПутинРоссия
 
 
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