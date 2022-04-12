https://ria.ru/20220412/ukraina-1783065794.html

В Киеве выращивали неонацистскую поросль, заявил Путин

В Киеве выращивали неонацистскую поросль, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

В Киеве выращивали неонацистскую поросль, заявил Путин

Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, в Киеве специально выращивали неонацисткую поросль, и столкновение с этими силами для Москвы было... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:44

2022-04-12T11:44

2022-04-12T13:37

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, в Киеве специально выращивали неонацисткую поросль, и столкновение с этими силами для Москвы было неизбежно, заявил президент России Владимир Путин."Украину начали превращать в плацдарм. К сожалению для нас. В плацдарм антироссийский. Начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома "Восточный"."Специально выращивали такую поросль неонацистскую. И столкновение с этими силами для России было неизбежно. Они только выбирали время", - сказал Путин.Он отметил, что это очевидный факт, и "неонацизм, к сожалению, стал фактом жизни достаточно большой и близкой нам страны"."Это было неизбежно. Вопрос был только во времени", - отметил он.

https://ria.ru/20220412/ofitsery-1783071371.html

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Путин: "Украину начали превращать в антироссийский плацдарм" ПУТИН: В КИЕВЕ СПЕЦИАЛЬНО ВЫРАЩИВАЛИ НЕОНАЦИСТСКУЮ ПОРОСЛЬ, СТОЛКНОВЕНИЕ С МОСКВОЙ БЫЛО НЕИЗБЕЖНО, ВОПРОС БЫЛ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЕНИ 2022-04-12T11:44 true PT2M05S

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украина, в мире, владимир путин, россия