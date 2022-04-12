https://ria.ru/20220412/ukraina-1783063040.html

В Николаевской области готовят украинских диверсантов, сообщил источник

В Николаевской области готовят украинских диверсантов, сообщил источник - РИА Новости, 12.04.2022

В Николаевской области готовят украинских диверсантов, сообщил источник

Иностранные инструкторы приняли участие в сборах членов украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые прошли с 4 по 7 апреля в Николаевской... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:39

2022-04-12T11:39

2022-04-12T11:39

обострение ситуации в днр и лнр

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николаевская область

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ХЕРСОН, 12 апр - РИА Новости. Иностранные инструкторы приняли участие в сборах членов украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые прошли с 4 по 7 апреля в Николаевской области, рассказал РИА Новости источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках."В одном из населенных пунктов Николаевской области проведены сборы личного состава из числа разведывательно-диверсионных групп, задействованных по работе на херсонском и николаевском направлениях. Сборы с целью определения целей и задач, распределения деятельности, а также профессиональной подготовки с акцентом на топографию, определение координат и корректировку артиллерийского огня, в том числе с применением БПЛА. Согласно нашим источникам, ряд занятий проводили иностранные специалисты", - сказал собеседник агентства.Он не исключил, что подготовленные иностранцами украинские диверсанты могут готовить провокации в Херсонской и Николаевской областях с постановочными жертвами среди мирного населения.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

https://ria.ru/20220205/dnr-1771245529.html

https://ria.ru/20220412/mariupol-1783025474.html

николаевская область

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в мире, николаевская область, украина, херсонская область