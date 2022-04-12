https://ria.ru/20220412/ukraina-1783024584.html

В комитете сената США призвали предоставить больше разведданых Киеву

В комитете сената США призвали предоставить больше разведданых Киеву - РИА Новости, 12.04.2022

В комитете сената США призвали предоставить больше разведданых Киеву

Республиканцы в комитете по разведке сената США призывают администрацию президента США Джо Байдена предоставлять больше разведывательных данных Украине,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:24

2022-04-12T08:24

2022-04-12T08:24

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Республиканцы в комитете по разведке сената США призывают администрацию президента США Джо Байдена предоставлять больше разведывательных данных Украине, сообщает портал Axios.По данным портала, хотя некоторые сенаторы-республиканцы и выступали с идеями о предоставлении большего объема разведданных Киеву, с прямым подобным запросом республиканцы комитета единогласно выступили впервые."Мы глубоко озабочены тем, что делается недостаточно для предоставления критически важных разведывательных данных, которые помогут украинцам…, мы призываем вас обеспечить активное предоставление разведданых нашими разведывательными органами украинцам", - говорится в письме сенаторов, в котором в том числе указывается необходимость предоставления данных для "возвращения… Крыма".Полуостров воссоединился с РФ по результатам референдума. Вопрос Крыма, как неоднократно заявляли власти РФ, "закрыт окончательно".Однако источник в США заявил порталу, что в таком письме сенаторов нет необходимости, так как "Соединенные Штаты предоставляют детальные, своевременные разведданые украинцам по ряду направлений".

https://ria.ru/20220406/nato-1782019277.html

https://ria.ru/20220411/oon-1782988932.html

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в мире, сша, россия, киев