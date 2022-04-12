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Политолог назвала причину отказа США помогать Зеленскому - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/ukraina-1783015444.html
Политолог назвала причину отказа США помогать Зеленскому
Политолог назвала причину отказа США помогать Зеленскому - РИА Новости, 12.04.2022
Политолог назвала причину отказа США помогать Зеленскому
США не могут помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому противостоять российской спецоперации из-за упадка собственного политического влияния, заявила... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T02:15
2022-04-12T02:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
украина
сэмане экван
владимир зеленский
иран
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США не могут помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому противостоять российской спецоперации из-за упадка собственного политического влияния, заявила политолог Сэмане Экван в колонке для Kayhan.По мнению специалиста, Вашингтон не справился с взятой на себя после завершения холодной войны ролью доминирующей силы в однополярном мире, что привело к ослаблению позиций США в международных делах, в том числе и в Европе.При этом политолог отметила, что заявления американских властей о нежелании открытой конфронтации с Россией — всего лишь попытка скрыть реальное положение вещей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, украина, сэмане экван, владимир зеленский, иран
02:15 12.04.2022
 
Политолог назвала причину отказа США помогать Зеленскому

Kayhan: США отказались помочь Украине против РФ из-за упадка своего политического влияния

© AFP 2022 / Daniel LealЛюди с чемоданами в центре Киева
Люди с чемоданами в центре Киева - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
Люди с чемоданами в центре Киева . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США не могут помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому противостоять российской спецоперации из-за упадка собственного политического влияния, заявила политолог Сэмане Экван в колонке для Kayhan.
По мнению специалиста, Вашингтон не справился с взятой на себя после завершения холодной войны ролью доминирующей силы в однополярном мире, что привело к ослаблению позиций США в международных делах, в том числе и в Европе.

"Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому Союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они все неоднократно доказали свою неспособность это сделать", — отметила Экван.

При этом политолог отметила, что заявления американских властей о нежелании открытой конфронтации с Россией — всего лишь попытка скрыть реальное положение вещей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 08:00
Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСШАУкраинаСэмане ЭкванВладимир ЗеленскийИран
 
 
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