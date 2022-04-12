https://ria.ru/20220412/ukraina-1783015444.html

Политолог назвала причину отказа США помогать Зеленскому

Политолог назвала причину отказа США помогать Зеленскому - РИА Новости, 12.04.2022

Политолог назвала причину отказа США помогать Зеленскому

США не могут помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому противостоять российской спецоперации из-за упадка собственного политического влияния, заявила... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T02:15

2022-04-12T02:15

2022-04-12T02:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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сша

украина

сэмане экван

владимир зеленский

иран

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США не могут помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому противостоять российской спецоперации из-за упадка собственного политического влияния, заявила политолог Сэмане Экван в колонке для Kayhan.По мнению специалиста, Вашингтон не справился с взятой на себя после завершения холодной войны ролью доминирующей силы в однополярном мире, что привело к ослаблению позиций США в международных делах, в том числе и в Европе.При этом политолог отметила, что заявления американских властей о нежелании открытой конфронтации с Россией — всего лишь попытка скрыть реальное положение вещей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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сша

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в мире, россия, сша, украина, сэмане экван, владимир зеленский, иран