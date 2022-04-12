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СМИ: Зеленский подписал указ, отменяющий весенний призыв - РИА Новости, 12.04.2022
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СМИ: Зеленский подписал указ, отменяющий весенний призыв
СМИ: Зеленский подписал указ, отменяющий весенний призыв - РИА Новости, 12.04.2022
СМИ: Зеленский подписал указ, отменяющий весенний призыв
Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на Украине отменяются весенний призыв и демобилизация срочников из армии, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T00:22
2022-04-12T00:22
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
москва
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на Украине отменяются весенний призыв и демобилизация срочников из армии, сообщает издание "Страна.ua".Зеленский 24 февраля заявил, что на всей территории страны вводится военное положение. Позднее режим был продлен еще на 30 дней с 26 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, москва
00:22 12.04.2022
 
СМИ: Зеленский подписал указ, отменяющий весенний призыв

"Страна.ua": Зеленский подписал указ, отменяющий весенний призыв и демобилизацию из армии

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на Украине отменяются весенний призыв и демобилизация срочников из армии, сообщает издание "Страна.ua".
"Зеленский подписал указ, по которому отменяется весенний призыв и демобилизация из армии ранее призванных срочников", — говорится в сообщении издания.
Зеленский 24 февраля заявил, что на всей территории страны вводится военное положение. Позднее режим был продлен еще на 30 дней с 26 марта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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