05:55 12.04.2022 (обновлено: 06:09 12.04.2022)
В Японии предупредили о последствиях отказа от угля из России
Asahi: запрет на уголь из России ударит по экономике Японии и приведет к росту цен на свет
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСклад угля Таманского терминала навалочных грузов
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Решение Токио о запрете на поставки угля из России в связи со спецоперацией на Украине приведет к негативным последствиям для самой Японии, пишет Asahi.
Отмечается, что за прошлый год Россия поставила Японии угля на почти 280 миллиардов иен, всего оттуда поступает 13 процентов от всего импорта этого ресурса. Токио ожидает, что эмбарго на уголь приведет к сокращению поступления иностранной валюты в соседнее государство, но с другой стороны эта мера нанесет соизмеримый удар по экономике и самой Японии, подчеркнул автор.
"Уголь используется не только в энергетике, но и в производстве железа. Мировые цены на него уже взлетели, а при смене поставщика существует риск подорожания электричества и роста расходов предприятий. Правительство должно установить, как это повлияет на экономику и разработать эффективные смягчающие меры", — пишет издание.
Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство намерено снижать объемы импорта угля из России и со временем ввести полное эмбарго на его поставки. Кроме этого, при сотрудничестве с международным сообществом официальный Токио намерен сокращать зависимость от российских энергоресурсов.
Ранее о том, что Япония будет поэтапно сокращать импорт угля из России, объявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Он также пояснил, что Япония будет искать замену российскому углю с тем, чтобы снизить влияние этого шага на население и промышленность.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ Япония и западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.