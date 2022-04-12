https://ria.ru/20220412/ugol-1783019384.html

В Японии предупредили о последствиях отказа от угля из России

В Японии предупредили о последствиях отказа от угля из России - РИА Новости, 12.04.2022

В Японии предупредили о последствиях отказа от угля из России

Решение Токио о запрете на поставки угля из России в связи со спецоперацией на Украине приведет к негативным последствиям для самой Японии, пишет Asahi. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T05:55

2022-04-12T05:55

2022-04-12T06:09

экономика

япония

россия

токио

фумио кисида

энергетика

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Решение Токио о запрете на поставки угля из России в связи со спецоперацией на Украине приведет к негативным последствиям для самой Японии, пишет Asahi.Отмечается, что за прошлый год Россия поставила Японии угля на почти 280 миллиардов иен, всего оттуда поступает 13 процентов от всего импорта этого ресурса. Токио ожидает, что эмбарго на уголь приведет к сокращению поступления иностранной валюты в соседнее государство, но с другой стороны эта мера нанесет соизмеримый удар по экономике и самой Японии, подчеркнул автор.Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство намерено снижать объемы импорта угля из России и со временем ввести полное эмбарго на его поставки. Кроме этого, при сотрудничестве с международным сообществом официальный Токио намерен сокращать зависимость от российских энергоресурсов.Ранее о том, что Япония будет поэтапно сокращать импорт угля из России, объявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Он также пояснил, что Япония будет искать замену российскому углю с тем, чтобы снизить влияние этого шага на население и промышленность.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ Япония и западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782833423.html

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, япония, россия, токио, фумио кисида, энергетика