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Учительница из Пензы, подозреваемая по делу о фейках про армию, уволилась - РИА Новости, 12.04.2022
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Учительница из Пензы, подозреваемая по делу о фейках про армию, уволилась
Учительница из Пензы, подозреваемая по делу о фейках про армию, уволилась - РИА Новости, 12.04.2022
Учительница из Пензы, подозреваемая по делу о фейках про армию, уволилась
Преподаватель английского языка Ирина Ген, в отношении которой возбудили дело о дискредитации российской армии, уволилась из училища олимпийского резерва... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:52
2022-04-12T20:52
происшествия
дмитрий песков
россия
пенза
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Преподаватель английского языка Ирина Ген, в отношении которой возбудили дело о дискредитации российской армии, уволилась из училища олимпийского резерва Пензенской области и находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Федулов.Ранее СМИ сообщали, что в Пензе в отношении 55-летней учительницы иностранного языка в училище олимпийского резерва было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы РФ. Сообщается, что во время урока она высказалась относительно спецоперации, один из учеников включил диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 апреля сообщил, что не слышал о ситуации с этой учительницей."Не работает (в училище)... (В отношении нее избрана) подписка о невыезде", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что после возбуждения дела Ген уволилась по собственному желанию, по делу она проходит подозреваемой. Федулов также уточнил, что до его вступления в дело "на первых порах" подзащитная признавала вину, но на среду запланирован ее допрос следователем, где подозреваемая будет вину отрицать.По словам адвоката, дело расследует следственный отдел по Ленинскому району Пензы регионального управления СК РФ. В региональном управлении СК РФ не комментируют информацию о данном уголовном деле.
https://ria.ru/20220331/vikipediya-1781147658.html
https://ria.ru/20220411/feyki-1782974604.html
россия
пенза
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происшествия, дмитрий песков, россия, пенза, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
20:52 12.04.2022
 
Учительница из Пензы, подозреваемая по делу о фейках про армию, уволилась

Преподаватель английского, против которой завели дело о дискредитации армии, уволилась

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Преподаватель английского языка Ирина Ген, в отношении которой возбудили дело о дискредитации российской армии, уволилась из училища олимпийского резерва Пензенской области и находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Федулов.
Ранее СМИ сообщали, что в Пензе в отношении 55-летней учительницы иностранного языка в училище олимпийского резерва было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы РФ. Сообщается, что во время урока она высказалась относительно спецоперации, один из учеников включил диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 апреля сообщил, что не слышал о ситуации с этой учительницей.
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"Не работает (в училище)... (В отношении нее избрана) подписка о невыезде", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что после возбуждения дела Ген уволилась по собственному желанию, по делу она проходит подозреваемой. Федулов также уточнил, что до его вступления в дело "на первых порах" подзащитная признавала вину, но на среду запланирован ее допрос следователем, где подозреваемая будет вину отрицать.
По словам адвоката, дело расследует следственный отдел по Ленинскому району Пензы регионального управления СК РФ. В региональном управлении СК РФ не комментируют информацию о данном уголовном деле.
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