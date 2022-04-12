https://ria.ru/20220412/turetskiy-1782915545.html

Михаил Турецкий: мне прочили мировую карьеру дирижера, а я стал делягой

Михаил Турецкий: мне прочили мировую карьеру дирижера, а я стал делягой - РИА Новости, 12.04.2022

Михаил Турецкий: мне прочили мировую карьеру дирижера, а я стал делягой

У Михаила Турецкого юбилей — 60 лет. Педагоги прочили ему мировую карьеру дирижера, но он пошел на эстраду и создал уникальный хор. В интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:00

2022-04-12T08:00

2022-04-12T08:08

шоубиз

михаил турецкий

музыка

культура

иосиф кобзон

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. У Михаила Турецкого юбилей — 60 лет. Педагоги прочили ему мировую карьеру дирижера, но он пошел на эстраду и создал уникальный хор. В интервью РИА Новости музыкант рассказал, как проводит кастинг коллектива, ради кого он согласился участвовать в телешоу и как отец учил его руководить. О величии и возрасте: что Турецкий готовит в юбилей— Как себя чувствуете в юбилей?— Счетчик тикает у любого, но я пока ничего не осознаю. Только то, что цифра 60 — очень престижная и солидная. Если продолжаешь себя чувствовать необходимым семье, стране и зрителю — это идеальный возраст.Опыта много, и физическая форма позволяет. Как в шутке. "Что для тебя 60 лет? Сначала испуг в ее глазах, а потом все как всегда". — Как планируете отпраздновать?— Будет концерт-благодарность: своей семье, стране, коллегам и, конечно, публике.— То есть больше песен на русском языке?— Будем создавать настроение, чтобы зрители почувствовали любовь к жизни, своей семье, стране, культуре. Всех секретов раскрывать не хочу. Песни советских композиторов — обязательно, мировая классика тоже.— Вы считаете себя великим музыкантом?— Не думаю. Так считал мой учитель, которому я в начале 90-х рассказывал, что собираюсь с коллективом ехать в США и создавать эстрадный хор. Он тогда возразил: "У тебя есть шанс стать дирижером мирового уровня, а ты превращаешься в делягу". А я ответил: "У нас, у евреев, есть поговорка: если вы такие умные, почему такие бедные? Знаете, я не хочу быть бедным".Я пошел другим путем, создал коллектив, которому нет аналогов в мире. А великий я или нет, время рассудит.О деньгах и кастинге: как попадают в хор Турецкого— Какие данные должны быть у певца, чтобы он стал частью вашего хора?— Гибкость. Оперный певец, который говорит, что не будет петь эстраду, потому что она портит голос, автоматически нам не подходит. Каким бы гениальным ни был. Он, как я, должен стать в определенный момент делягой.Нужно быть простым, но с консерваторским вкусом. Мы относительно легкую музыку преподносим так, чтобы она звучала престижно. Или наоборот: классику делаем более демократичной и понятной.— А какая роль у вас в коллективе: директор, отец, друг, наставник?— Всего понемногу. Не отец точно, потому что может начаться панибратство и будет трудно руководить. Но я в определенной степени защитник и гарант, я несу ответственность. Некоторые артисты пришли, когда им было по 17 лет, они выросли на том, что я говорил. Во время пандемии сказал им: не знаю, что будет, но до конца останусь с коллективом.— А в женском SOPRANO?— Там все проще. Парней я сформировал сам, тогда не было кастинга. Мы росли вместе. Девчонок я выбирал, внимательно смотрел анкетные данные. У одной солистки так: Березняки, Пермский край, с четырех лет пела в детском коллективе, потом поступила в Гнесинку. О! Это наш клиент! Потому что музыкальный вирус в ней сидит давно, она неслучайный человек.Мы прослушали 150 претенденток, с 40 репетировали, оставили десять. Потом я вывел идеальную формулу: шесть-восемь артисток на сцене. Несколько девушек брали декретный отпуск на несколько месяцев, потом вернулись в коллектив. Для меня очень важно, чтобы каждая была счастлива не только в карьере, но и в личной жизни.— Опыт с воспитанием дочерей вам помогает?— Мне с девочками проще. У меня это на уровне генетики. Моему папе нужны были деньги на лечение брата. И в советские времена отцу приходилось доставать вещи, чтобы перепродавать их. Тогда он работал на фабрике с коллективом из 38 женщин. Представляете, за пять лет ни одна не написала на него жалобу. Вот где ювелирка человеческих отношений!Папа спросил однажды — ему было уже 85, мне 35: "Твои артисты довольны, как ты им платишь?" Я его спровоцировал: "Бать, тут главное себя не обидеть". А он в ответ: "Не надо шутить! Три рубля заработал, два отдай — будешь долго жить".— В коллективе довольны тем, как вы им платите?— Если за 30 лет никто никуда не ушел, значит, я нашел подход? И не всегда только деньги важны.Семья, спорт и Кобзон: как живет Турецкий— Какие у вас сейчас отношения в семье? — Я живу своими проектами и гастролями. У меня жена — начальник штаба семейной ячейки, рулит всем она. Когда я начинаю говорить: мне что-то не нравится, понимаю, что смешон. Надо было с самого начала правила устанавливать.— А семейные традиции есть?— Мы любим смотреть все вместе семейные альбомы, ходим в кино, по возможности посещаем еврейские праздники. Я всегда железно соблюдаю сухой пост на Иом-кипур, Судный день в иудаизме.— Вы с дочерью участвовали в шоу "Две звезды. Отцы и дети" на Первом канале. Почему согласились?— Признаюсь, это была подстава самому себе. Я же не певец, а дирижер, продюсер. А там выступали такие профессионалы! Газманов, Малинин, Повалий, Маршал. А тут выхожу я, народный артист России, и меня оценивают как певца. Но это нужно было моему ребенку, поэтому и участвовал в проекте. И, кстати, я стал лучше петь. И помог дочери показать себя. А она может исполнять и оперу, и оперетту, и рок, и эстраду, и шансон. Таких артистов у нас очень мало.— На себя у вас времени хватает? Как отдыхаете?— Я очень мало сплю, и для меня важен спорт. Очень люблю лыжи: беговые, горные. Когда есть время на отдых и катание, то прихожу утром и ухожу, когда с горы уже начинают сгонять. По девять часов на склоне. Это чистый адреналин, без какого-либо допинга.Люблю ходить на выступления зарубежных и наших артистов. Из последнего: был на концерте Сергея Жилина. Кстати, я обошел почти все бродвейские мюзиклы и даже побывал на премьере "Призрака оперы" в 1992 году.— Вы это как-то используете в работе?— Конечно! Это дает артисту триггерные точки, куда двигаться дальше. Если кто-то говорит, что все придумал сам, он лукавит. Не было бы Гайдна — не было бы Бетховена и Моцарта. Мы все стоим на чьих-то плечах.— А кто для вас стал отправной точкой?— Иосиф Кобзон. В конце 90-х он был на пике формы. Мэтр тогда устроил прощальный тур: по четыре больших выступления в день, 100 концертов! Я учился у него — как говорить с аудиторией, в чем выходить на сцену. Он никогда не выступал перед зрителями в том, в чем ходил по улице. Это особая культура.

https://ria.ru/20220401/lazarev-1780876001.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

михаил турецкий, музыка, культура, иосиф кобзон