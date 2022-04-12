https://ria.ru/20220412/turetskiy-1782896494.html

Биография Михаила Турецкого

Биография Михаила Турецкого - РИА Новости, 12.04.2022

Биография Михаила Турецкого

Российский певец, продюсер, хормейстер, создатель музыкальных коллективов "Хор Турецкого" и SOPRANO Михаил Борисович Турецкий родился 12 апреля 1962 года в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T04:04

2022-04-12T04:04

2022-04-12T04:04

справки

михаил турецкий

хор турецкого

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782885745_0:150:3096:1892_1920x0_80_0_0_46501cf751d2e8bff784a5a7400aadde.jpg

Российский певец, продюсер, хормейстер, создатель музыкальных коллективов "Хор Турецкого" и SOPRANO Михаил Борисович Турецкий родился 12 апреля 1962 года в Москве.Носит фамилию матери (Турецкая) из уважения к родственникам по материнской линии, которые трагически погибли во время Холокоста.Учился в музыкальной школе по классу флейты-пикколо.Благодаря содействию дальнего родственника отца, известного дирижера Рудольфа Баршая в 1973 году был зачислен в хоровое училище имени А.В. Свешникова.В 1985 году Михаил Турецкий с отличием окончил дирижерско-хоровой факультет Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных), учился в аспирантуре.Производственную практику проходил на репетициях академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, а также в Театре музыкального искусства.В 1987 году начал сотрудничество с ансамблем политической песни и церковным хором.В 1989 году Михаил Турецкий набрал солистов в "Мужской камерный еврейский хор" при хоральной синагоге в Москве. Целью создания данного творческого коллектива стало возрождение духовной музыки иудеев на территории Советского Союза.Создав хор, Михаил Турецкий отправился на гастроли с репертуаром еврейских литургических песен по всему Советскому Союзу, а также за рубежом. Хор успешно гастролировал в городах Европы и Северной Америки. В 1992 году хор принимал участие в фестивале Por Me Espiritu в Толедо (Испания), посвященном 500-летию изгнания евреев.В 1997 году "Мужской Камерный Еврейский Хор" получил статус государственного учреждения.К 2003 году хор Турецкого приобрел новое название – арт-группа "Хор Турецкого". Вместе с названием поменялся и репертуар хора: появились композиции российской и зарубежной эстрады, оперные арии, православные напевы.В январе 2004 года состоялся первый сольный концерт арт-группы "Хор Турецкого" в ГЦКЗ "Россия" с программой "Десять голосов, которые потрясли мир", за которую Михаил Турецкий был удостоен звания "Человек Года – 2004" в номинации "Культурное событие года".В настоящее время "Хор Турецкого" является одним из самых востребованных и популярных музыкальных коллективов России. Артисты поют более чем на 10 языках. В их репертуаре – мировая классика, опера, джаз, рок и поп-музыка, народные хиты.Арт-группа "Хор Турецкого" участвовала во множестве гастрольных программ с турами и проектами "Когда поют мужчины", "Рожденные петь", "Музыка всех времен и народов", "Твори добро сегодня", "Аллилуйя любви", "Шоу продолжается…", "20 лет: 10 голосов", "Начало", "Мужской взгляд на любовь", "Живу для нее", "25 лет. Лучшее", "Праздник Песни", "Песни Победы" и других."Хором Турецкого" было выпущено 16 музыкальных альбомов: "High Holidays (еврейская литургия)" (1999), "Хор Турецкого представляет…" (2003), "Рожденные петь" (2006)", "Музыка всех времен" (2009), "С тобой и навсегда" (2017) и другие.В 2010 году Михаил Турецкий создал новый проект SOPRANO – женский коллектив, который быстро набрал популярность и стал альтернативной версией "Хора Турецкого".С 2015 года творческими коллективами "Хор Турецкого" и SOPRANO реализуется музыкальный проект "Песни Победы". Первое выступление в рамках проекта состоялось в Москве и было приурочено к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Концерт на Поклонной горе собрал около 150 тысяч зрителей. В 2017 году акция приобрела характер международной и проходит ежегодно, при поддержке правительства Москвы, министерства иностранных дел и министерства культуры РФ.В 2015 году в рамках 25-летия "Хор Турецкого" начал реализацию масштабного проекта – "Праздник Песни", который за годы его проведения прошел более, чем в 40 городах России, 15 городах Казахстана, 12 столицах мира, и привлек более 4,5 миллионов участников. В настоящее время музыкальные коллективы Михаила Турецкого продолжают активно гастролировать.В 2008 году Михаил Турецкий снялся в фильме "Амнистия от президента" (начальник тюрьмы). В 2005 году к 15-летию хора была издана автобиография Михаила Турецкого "Хормейстер".Михаил Турецкий – народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Северная Осетия – Алания (2011), народный артист Республики Ингушетия (2012), заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).Награжден орденом Почета (2012), орденом Дружбы (2017).Лауреат премии правительства РФ в области культуры (2017).Женат вторым браком. У него четыре дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, михаил турецкий, хор турецкого, россия