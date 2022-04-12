https://ria.ru/20220412/tsiolkovskiy-1783124828.html
Гражданам Белоруссии разрешат работать в Циолковском
Гражданам Белоруссии разрешат работать в Циолковском - РИА Новости, 12.04.2022
Гражданам Белоруссии разрешат работать в Циолковском
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать в Циолковском. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:17
2022-04-12T15:17
2022-04-12T15:40
циолковский (наукоград)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать в Циолковском."Еще одно перспективное направление - привлечение белорусских специалистов к строительству космической инфраструктуры на территории РФ, в том числе, на этом космодроме. В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский. Здесь, где мы находимся", - сказал он по итогам переговоров с белорусским коллегой.Встреча прошла на космодроме "Восточный".
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циолковский (наукоград), космос - риа наука, белоруссия, россия
15:17 12.04.2022 (обновлено: 15:40 12.04.2022)
Гражданам Белоруссии разрешат работать в Циолковском
Путин анонсировал принятие закона, разрешающего белорусам работать в Циолковском