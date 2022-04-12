https://ria.ru/20220412/tsiolkovskiy-1783124828.html

Гражданам Белоруссии разрешат работать в Циолковском

Гражданам Белоруссии разрешат работать в Циолковском - РИА Новости, 12.04.2022

Гражданам Белоруссии разрешат работать в Циолковском

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать в Циолковском. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:17

2022-04-12T15:17

2022-04-12T15:40

циолковский (наукоград)

космос - риа наука

белоруссия

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать в Циолковском."Еще одно перспективное направление - привлечение белорусских специалистов к строительству космической инфраструктуры на территории РФ, в том числе, на этом космодроме. В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский. Здесь, где мы находимся", - сказал он по итогам переговоров с белорусским коллегой.Встреча прошла на космодроме "Восточный".

https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783066606.html

циолковский (наукоград)

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циолковский (наукоград), космос - риа наука, белоруссия, россия