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Гражданам Белоруссии разрешат работать в Циолковском - РИА Новости, 12.04.2022
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Гражданам Белоруссии разрешат работать в Циолковском
Гражданам Белоруссии разрешат работать в Циолковском - РИА Новости, 12.04.2022
Гражданам Белоруссии разрешат работать в Циолковском
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать в Циолковском. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:17
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циолковский (наукоград)
космос - риа наука
белоруссия
россия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать в Циолковском."Еще одно перспективное направление - привлечение белорусских специалистов к строительству космической инфраструктуры на территории РФ, в том числе, на этом космодроме. В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский. Здесь, где мы находимся", - сказал он по итогам переговоров с белорусским коллегой.Встреча прошла на космодроме "Восточный".
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циолковский (наукоград), космос - риа наука, белоруссия, россия
15:17 12.04.2022 (обновлено: 15:40 12.04.2022)
 
Гражданам Белоруссии разрешат работать в Циолковском

Путин анонсировал принятие закона, разрешающего белорусам работать в Циолковском

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов в городе Циолковский Амурской области
Строительство жилых домов в городе Циолковский Амурской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Строительство жилых домов в городе Циолковский Амурской области. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать в Циолковском.
"Еще одно перспективное направление - привлечение белорусских специалистов к строительству космической инфраструктуры на территории РФ, в том числе, на этом космодроме. В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский. Здесь, где мы находимся", - сказал он по итогам переговоров с белорусским коллегой.
Встреча прошла на космодроме "Восточный".
Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
11:48
"За нами не заржавеет": Лукашенко пообещал прислать строителей на Восточный
 
Циолковский (наукоград)Космос - РИА НаукаБелоруссияРоссия
 
 
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