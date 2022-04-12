https://ria.ru/20220412/tseny-1783173129.html

Обострение ситуации на Украине больно ударило по немецким фермерам

Немецкие фермеры пожаловались на дефицит продукции и рост цен - РИА Новости, 12.04.2022

Обострение ситуации на Украине больно ударило по немецким фермерам

Производители спаржи и овощей из земледельческой области Кноблаухсланд (Чесночная земля) в Германии рассказали о последствиях обострения ситуации на Украине и... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:46

2022-04-12T17:46

2022-04-12T18:50

экономика

сергей лавров

украина

россия

лига арабских государств

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Производители спаржи и овощей из земледельческой области Кноблаухсланд (Чесночная земля) в Германии рассказали о последствиях обострения ситуации на Украине и антироссийских санкций. Видео опубликовало Ruptly.По словам фермера Петера Хофлера, затраты на производство существенно выросли, что сказывается и на покупателях."От картонной упаковки до дизельного топлива и всей логистики — для нас все становится дороже, и, конечно, мы должны стараться перераспределять дополнительные расходы между конечными потребителями, ведь компании тоже должны как-то зарабатывать", — сказал он.Начальник сельскохозяйственного управления Герд Дулл, в свою очередь, подчеркнул, что серьезные проблемы на фермах возникли из-за дефицита азота, поскольку без него довольно сложно обеспечить высокую урожайность. Так как ключевые производители удобрений — Россия и Украина, эскалация конфликта привела к дефициту предложения и росту цен.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, многие страны объявили о заморозке российских активов. Но все это обернулось экономическими проблемами и для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, санкции бьют очень больно прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции и удобрений.

https://ria.ru/20220412/fermery-1783133287.html

https://ria.ru/20220404/oruzhie-1781624691.html

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Производители спаржи и овощей в Нюрнберге пострадали от роста цен на удобрения Открытие сезона спаржи с участием местных фермеров недалеко от Нюрнберга. Местные фермеры уже почувствовали на себе рост цен на удобрения и топливо в связи со спецоперацией на Украине. 2022-04-12T17:46 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сергей лавров, украина, россия, лига арабских государств, санкции в отношении россии