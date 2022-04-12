https://ria.ru/20220412/tsentr-1783079460.html
Бочкарев: перинатальный центр сдали в Коммунарке в новой Москве
Бочкарев: перинатальный центр сдали в Коммунарке в новой Москве - РИА Новости, 12.04.2022
Бочкарев: перинатальный центр сдали в Коммунарке в новой Москве
В новой Москве на территории Коммунарской больницы сдали перинатальный центр, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:33
2022-04-12T12:33
2022-04-12T12:33
здоровье - общество
новая москва
коммунарка (москва)
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В новой Москве на территории Коммунарской больницы сдали перинатальный центр, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Пятиэтажный центр рассчитан на 130 коек. Это один из корпусов нового московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".По его словам, в здании будут приемное отделение с экстренным операционным блоком, два акушерских отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, отделение патологии беременности на 30 коек. Кроме того, здесь заработают отделения реанимации новорожденных, анестезиологии и реаниматологии, родовое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, а также женская консультация и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).Бочкарев добавил, что в рамках второй очереди в Коммунарке продолжается возведение детского стационара, он готов более чем наполовину.
https://ria.ru/20220323/kommunarka-1779584383.html
новая москва
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здоровье - общество, новая москва, коммунарка (москва), стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В новой Москве на территории Коммунарской больницы сдали перинатальный центр, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
Пятиэтажный центр рассчитан на 130 коек. Это один из корпусов нового московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".
"Общая площадь корпуса, построенного в рамках второй очереди, составляет более 22,4 тысячи квадратных метров. С его открытием в новой Москве
появится первый акушерский стационар", – отметил заммэра.
По его словам, в здании будут приемное отделение с экстренным операционным блоком, два акушерских отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, отделение патологии беременности на 30 коек. Кроме того, здесь заработают отделения реанимации новорожденных, анестезиологии и реаниматологии, родовое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, а также женская консультация и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).
Бочкарев добавил, что в рамках второй очереди в Коммунарке
продолжается возведение детского стационара, он готов более чем наполовину.