Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: перинатальный центр сдали в Коммунарке в новой Москве - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/tsentr-1783079460.html
Бочкарев: перинатальный центр сдали в Коммунарке в новой Москве
Бочкарев: перинатальный центр сдали в Коммунарке в новой Москве - РИА Новости, 12.04.2022
Бочкарев: перинатальный центр сдали в Коммунарке в новой Москве
В новой Москве на территории Коммунарской больницы сдали перинатальный центр, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:33
2022-04-12T12:33
здоровье - общество
новая москва
коммунарка (москва)
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783076057_0:13:1900:1082_1920x0_80_0_0_a5dacb2b64b64068b90ac628ecfd66b9.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В новой Москве на территории Коммунарской больницы сдали перинатальный центр, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Пятиэтажный центр рассчитан на 130 коек. Это один из корпусов нового московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".По его словам, в здании будут приемное отделение с экстренным операционным блоком, два акушерских отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, отделение патологии беременности на 30 коек. Кроме того, здесь заработают отделения реанимации новорожденных, анестезиологии и реаниматологии, родовое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, а также женская консультация и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).Бочкарев добавил, что в рамках второй очереди в Коммунарке продолжается возведение детского стационара, он готов более чем наполовину.
https://ria.ru/20220323/kommunarka-1779584383.html
новая москва
коммунарка (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783076057_270:0:1854:1188_1920x0_80_0_0_c4e7a7bd55d689ab40261b9e5ba6e2a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, новая москва, коммунарка (москва), стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
12:33 12.04.2022
 

Бочкарев: перинатальный центр сдали в Коммунарке в новой Москве

© Проектное решение перинатального центра в КоммунаркеПроектное решение перинатального центра в Коммунарке
Проектное решение перинатального центра в Коммунарке
© Проектное решение перинатального центра в Коммунарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В новой Москве на территории Коммунарской больницы сдали перинатальный центр, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
Пятиэтажный центр рассчитан на 130 коек. Это один из корпусов нового московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".
"Общая площадь корпуса, построенного в рамках второй очереди, составляет более 22,4 тысячи квадратных метров. С его открытием в новой Москве появится первый акушерский стационар", – отметил заммэра.
По его словам, в здании будут приемное отделение с экстренным операционным блоком, два акушерских отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, отделение патологии беременности на 30 коек. Кроме того, здесь заработают отделения реанимации новорожденных, анестезиологии и реаниматологии, родовое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, а также женская консультация и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).
Бочкарев добавил, что в рамках второй очереди в Коммунарке продолжается возведение детского стационара, он готов более чем наполовину.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
23 марта, 11:07
Бочкарев: в Коммунарке появится крупный образовательный кластер
 
Здоровье - ОбществоНовая МоскваКоммунарка (Москва)Стройкомплекс МосквыАндрей Бочкарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала