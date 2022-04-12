https://ria.ru/20220412/tsentr-1783079460.html

Бочкарев: перинатальный центр сдали в Коммунарке в новой Москве

Бочкарев: перинатальный центр сдали в Коммунарке в новой Москве - РИА Новости, 12.04.2022

Бочкарев: перинатальный центр сдали в Коммунарке в новой Москве

В новой Москве на территории Коммунарской больницы сдали перинатальный центр, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:33

2022-04-12T12:33

2022-04-12T12:33

здоровье - общество

новая москва

коммунарка (москва)

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В новой Москве на территории Коммунарской больницы сдали перинатальный центр, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Пятиэтажный центр рассчитан на 130 коек. Это один из корпусов нового московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".По его словам, в здании будут приемное отделение с экстренным операционным блоком, два акушерских отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, отделение патологии беременности на 30 коек. Кроме того, здесь заработают отделения реанимации новорожденных, анестезиологии и реаниматологии, родовое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, а также женская консультация и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).Бочкарев добавил, что в рамках второй очереди в Коммунарке продолжается возведение детского стационара, он готов более чем наполовину.

https://ria.ru/20220323/kommunarka-1779584383.html

новая москва

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здоровье - общество, новая москва, коммунарка (москва), стройкомплекс москвы, андрей бочкарев