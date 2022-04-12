https://ria.ru/20220412/tregulova-1783071539.html

Гендиректор Третьяковки прокомментировала задержание картин в Финляндии

Гендиректор Третьяковки прокомментировала задержание картин в Финляндии - РИА Новости, 12.04.2022

Гендиректор Третьяковки прокомментировала задержание картин в Финляндии

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что финская таможня задержала картины музея, поскольку их сочли товарами категории "предметы... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:10

2022-04-12T12:10

2022-04-12T12:33

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что финская таможня задержала картины музея, поскольку их сочли товарами категории "предметы роскоши и антиквариат".Она также подтвердила, что ситуация вызвала "серьезную тревогу и обеспокоенность", и выразила благодарность юридическим службам, прояснившим произошедшее и подтвердившим "абсолютную нелегитимность этого задержания"."Мы прекрасно понимаем что это были действия финской таможни, не имеющие под собой юридических оснований. Слава богу, что было выпущено заявление Еврокомиссии, где было указано, что произведения не входят в санкционный список", — заключила директор Третьяковки.Грузовики с произведениями искусства из собраний Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея "Абрамцево", ГМИИ им. Пушкина и Музея Востока были задержаны на финской границе. В пятницу 8 апреля Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, что дало Минкультуры РФ возможность организовать возврат коллекции в кратчайшие сроки. В субботу, 9 апреля, машины с российскими картинами пересекли границу РФ, в понедельник, 10 апреля, полотна Государственного Эрмитажа уже были возвращены в музей.

https://ria.ru/20220412/kartiny-1783051349.html

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новости культуры, третьяковская галерея, еврокомиссия, государственный эрмитаж, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, россия, италия, финляндия, выставки, музеи, картины, музей востока (москва)