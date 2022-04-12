https://ria.ru/20220412/transport-1783023852.html
В Белгородской области разрушены железнодорожные пути
В Белгородской области разрушены железнодорожные пути - РИА Новости, 12.04.2022
В Белгородской области разрушены железнодорожные пути
Железнодорожные пути повреждены в Шебекинском городском округе Белгородской области, граничащем с Украиной, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T08:11
2022-04-12T08:11
2022-04-12T09:32
происшествия
харьковская область
шебекинский район
украина
белгородская область
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Железнодорожные пути повреждены в Шебекинском городском округе Белгородской области, граничащем с Украиной, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже", - написал губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале.Шебекинский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины.В понедельник Гладков объявил о введении на территории всего региона желтого уровня террористической опасности. Аналогичный средний из трех существующих уровень террористической опасности введен в Курской и Брянской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, в нескольких районах и городах на севере Крыма. Ростовская область осталась единственным приграничным с Украиной регионом, в котором заявили, что пока не планируют вводить повышенный уровень террористической опасности.В апреле в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Второго апреля рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет. Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир". Позже днем жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.На прошлой неделе, 8 апреля на границе с Украиной в Волоконовском районе Белгородской области прозвучали хлопки. По словам главы администрации района, их причина устанавливается, но это не обстрел. Разрушений, пожаров нет, обращений граждан о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20220411/opasnost-1782960434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, харьковская область, шебекинский район, украина, белгородская область
08:11 12.04.2022 (обновлено: 09:32 12.04.2022)
В Белгородской области разрушены железнодорожные пути
Губернатор Гладков: в районе Белгородской области разрушены железнодорожные пути
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Железнодорожные пути повреждены в Шебекинском городском округе Белгородской области, граничащем с Украиной, жертв и пострадавших нет, сообщил
губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже", - написал губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале
.
Шебекинский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины.
В понедельник Гладков объявил о введении на территории всего региона желтого уровня террористической опасности. Аналогичный средний из трех существующих уровень террористической опасности введен в Курской и Брянской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, в нескольких районах и городах на севере Крыма. Ростовская область осталась единственным приграничным с Украиной регионом, в котором заявили, что пока не планируют вводить повышенный уровень террористической опасности.
В апреле в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Второго апреля рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет. Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир". Позже днем жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.
На прошлой неделе, 8 апреля на границе с Украиной
в Волоконовском районе Белгородской области
прозвучали хлопки. По словам главы администрации района, их причина устанавливается, но это не обстрел. Разрушений, пожаров нет, обращений граждан о пострадавших не поступало.