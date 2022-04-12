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Против жителя Хабаровского края завели дело за перевод денег террористам
Против жителя Хабаровского края завели дело за перевод денег террористам - РИА Новости, 12.04.2022
Против жителя Хабаровского края завели дело за перевод денег террористам
Мужчина в Хабаровском крае переводил деньги участнику террористической группировки "Катиба таухид Валь-Джихад"*, заведено два дела, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T04:33
2022-04-12T04:33
2022-04-12T05:19
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ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Мужчина в Хабаровском крае переводил деньги участнику террористической группировки "Катиба таухид Валь-Джихад"*, заведено два дела, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.Оперативники установили, что в ноябре прошлого года 20-летний гражданин одной из среднеазиатских республик призывал в интернете к "осуществлению террористической деятельности" и "оправдывал терроризм". Также, обвиняемый перевел деньги на QIWI-кошелек участника "Катиба таухид Валь-Джихад"* на нужды вооруженных формирований.Возбуждены уголовные дела за призывы к осуществлению террористической деятельности и за содействие им."Расследование продолжается", — сообщает управление.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край
04:33 12.04.2022 (обновлено: 05:19 12.04.2022)
Против жителя Хабаровского края завели дело за перевод денег террористам
ФСБ: в Хабаровском крае завели дело против мужчины, который переводил деньги террористам
ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Мужчина в Хабаровском крае переводил деньги участнику террористической группировки "Катиба таухид Валь-Джихад"*, заведено два дела, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.
Оперативники установили, что в ноябре прошлого года 20-летний гражданин одной из среднеазиатских республик призывал в интернете к "осуществлению террористической деятельности" и "оправдывал терроризм". Также, обвиняемый перевел деньги на QIWI-кошелек участника "Катиба таухид Валь-Джихад"* на нужды вооруженных формирований.
Возбуждены уголовные дела за призывы к осуществлению террористической деятельности и за содействие им.
"Расследование продолжается", — сообщает управление.
* Запрещенная в России экстремистская организация.