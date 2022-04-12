https://ria.ru/20220412/terroristy-1783018395.html

Против жителя Хабаровского края завели дело за перевод денег террористам

Против жителя Хабаровского края завели дело за перевод денег террористам - РИА Новости, 12.04.2022

Против жителя Хабаровского края завели дело за перевод денег террористам

Мужчина в Хабаровском крае переводил деньги участнику террористической группировки "Катиба таухид Валь-Джихад"*, заведено два дела, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T04:33

2022-04-12T04:33

2022-04-12T05:19

происшествия

россия

хабаровск

хабаровский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Мужчина в Хабаровском крае переводил деньги участнику террористической группировки "Катиба таухид Валь-Джихад"*, заведено два дела, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.Оперативники установили, что в ноябре прошлого года 20-летний гражданин одной из среднеазиатских республик призывал в интернете к "осуществлению террористической деятельности" и "оправдывал терроризм". Также, обвиняемый перевел деньги на QIWI-кошелек участника "Катиба таухид Валь-Джихад"* на нужды вооруженных формирований.Возбуждены уголовные дела за призывы к осуществлению террористической деятельности и за содействие им."Расследование продолжается", — сообщает управление.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220302/ekstremizm-1775959362.html

россия

хабаровск

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край