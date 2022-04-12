https://ria.ru/20220412/terminal-1783080652.html
Терминал для экспорта зерна в Китай введут в эксплуатацию в III квартале
Терминал для экспорта зерна в Китай введут в эксплуатацию в III квартале - РИА Новости, 12.04.2022
Терминал для экспорта зерна в Китай введут в эксплуатацию в III квартале
Трансграничный Забайкальский зерновой железнодорожный терминал введут в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года, пишет портал Chita.ru. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:39
2022-04-12T12:39
2022-04-12T12:39
россия-китай: главное
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китай
экспорт
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МОСКВА, 12 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Трансграничный Забайкальский зерновой железнодорожный терминал введут в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года, пишет портал Chita.ru.Объект, который позволит наладить экспорт российского зерна в Китай, готов уже на 75%, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.Терминал решит техническую проблему, связанную с разной шириной железнодорожной колеи, и поможет зерну из России успешно конкурировать с продукцией из США и Канады на китайском рынке. Это будет кратчайший и самый выгодный маршрут для поставок зерна в Китай из Сибири и Забайкалья."Компания-инвестор ООО "Забайкальский зерновой терминал" планирует перевалку сои, рапса, пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника и ячменя в объёмах 8 миллионов тонн в год. Работы на объекте ведутся активными темпами, на площадке в круглосуточном режиме трудятся более 300 строителей. Объём частных инвестиций составит 9,5 миллиарда рублей, более 7 миллиардов рублей из них уже вложено в реализацию проекта. В результате запуска предприятия 235 местных жителей получат рабочие места", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220407/tsentr-1782271029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, китай, экспорт