https://ria.ru/20220412/terminal-1783080652.html

Терминал для экспорта зерна в Китай введут в эксплуатацию в III квартале

Терминал для экспорта зерна в Китай введут в эксплуатацию в III квартале - РИА Новости, 12.04.2022

Терминал для экспорта зерна в Китай введут в эксплуатацию в III квартале

Трансграничный Забайкальский зерновой железнодорожный терминал введут в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года, пишет портал Chita.ru. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:39

2022-04-12T12:39

2022-04-12T12:39

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китай

экспорт

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МОСКВА, 12 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Трансграничный Забайкальский зерновой железнодорожный терминал введут в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года, пишет портал Chita.ru.Объект, который позволит наладить экспорт российского зерна в Китай, готов уже на 75%, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.Терминал решит техническую проблему, связанную с разной шириной железнодорожной колеи, и поможет зерну из России успешно конкурировать с продукцией из США и Канады на китайском рынке. Это будет кратчайший и самый выгодный маршрут для поставок зерна в Китай из Сибири и Забайкалья."Компания-инвестор ООО "Забайкальский зерновой терминал" планирует перевалку сои, рапса, пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника и ячменя в объёмах 8 миллионов тонн в год. Работы на объекте ведутся активными темпами, на площадке в круглосуточном режиме трудятся более 300 строителей. Объём частных инвестиций составит 9,5 миллиарда рублей, более 7 миллиардов рублей из них уже вложено в реализацию проекта. В результате запуска предприятия 235 местных жителей получат рабочие места", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220407/tsentr-1782271029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, дальний восток, китай, экспорт