https://ria.ru/20220412/telegram-1783208595.html
Telegram-канал Кремля получил верификацию
Telegram-канал Кремля получил верификацию - РИА Новости, 12.04.2022
Telegram-канал Кремля получил верификацию
Официальный Telegram-канал Кремля "Кремль. Новости" получил верификацию. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:55
2022-04-12T20:55
2022-04-12T20:57
дмитрий песков
дмитрий медведев
telegram
россия
общество
политика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Официальный Telegram-канал Кремля "Кремль. Новости" получил верификацию.Наличие синей галочки означает, что администрация соцсети его верифицировала. Сейчас там 160,5 тысячи подписчиков.Ранее о канале РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Свой канал также завел зампред Совбеза Дмитрий Медведев, канал также получил верификацию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, дмитрий медведев, telegram, россия, общество, политика
20:55 12.04.2022 (обновлено: 20:57 12.04.2022)
Telegram-канал Кремля получил верификацию
Официальный Telegram-канал Кремля получил верификацию — синюю галочку