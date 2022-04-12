https://ria.ru/20220412/telegram-1783208595.html

Telegram-канал Кремля получил верификацию

Telegram-канал Кремля получил верификацию - РИА Новости, 12.04.2022

Telegram-канал Кремля получил верификацию

Официальный Telegram-канал Кремля "Кремль. Новости" получил верификацию. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:55

2022-04-12T20:55

2022-04-12T20:57

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Официальный Telegram-канал Кремля "Кремль. Новости" получил верификацию.Наличие синей галочки означает, что администрация соцсети его верифицировала. Сейчас там 160,5 тысячи подписчиков.Ранее о канале РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Свой канал также завел зампред Совбеза Дмитрий Медведев, канал также получил верификацию.

https://ria.ru/20220409/google-1782667182.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий песков, дмитрий медведев, telegram, россия, общество, политика