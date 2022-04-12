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В Музей Востока вернулись картины, задержанные на финской таможне - РИА Новости, 12.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220412/taozhnya-1783155560.html
В Музей Востока вернулись картины, задержанные на финской таможне
В Музей Востока вернулись картины, задержанные на финской таможне - РИА Новости, 12.04.2022
В Музей Востока вернулись картины, задержанные на финской таможне
В Музей Востока доставили картины Николая Рериха, задержанные на финской таможне. Об этом сообщается в Telegram-канале институции. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:47
2022-04-12T16:47
культура
новости культуры
выставки
музей востока (москва)
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
государственный эрмитаж
музеи
третьяковская галерея
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Музей Востока доставили картины Николая Рериха, задержанные на финской таможне. Об этом сообщается в Telegram-канале институции. "Сотрудники Государственного музея Востока оценили состояние работ: все картины Николая Рериха вернулись в прежней сохранности", — говорится в посте.Полотна "Приказ Учителя", "Ведущая" и "Заратустра" были представлены на выставке "Форма бесконечности" ("The shape of infinity"), проходившей в Музее современного искусства "Каза Каваццини" в Италии. Грузовики с картинами из собраний Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея "Абрамцево", ГМИИ им. Пушкина и Музея Востока были задержаны на финской границе. В пятницу, 8 апреля, Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, что дало Минкультуры РФ возможность организовать возврат коллекции в кратчайшие сроки. В субботу, 9 апреля, машины с российскими картинами пересекли границу России, в понедельник, 10 апреля, полотна Государственного Эрмитажа уже были возвращены в музей.
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новости культуры, выставки, музей востока (москва), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, государственный эрмитаж, музеи, третьяковская галерея, италия, россия, финляндия
16:47 12.04.2022
 
В Музей Востока вернулись картины, задержанные на финской таможне

В Музей Востока вернулись картины Рериха, задержанные на финской таможне, в сохранности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВозвращение российских картин с выставок из Италии и Японии в Россию
Возвращение российских картин с выставок из Италии и Японии в Россию - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Музей Востока доставили картины Николая Рериха, задержанные на финской таможне. Об этом сообщается в Telegram-канале институции.
"Сотрудники Государственного музея Востока оценили состояние работ: все картины Николая Рериха вернулись в прежней сохранности", — говорится в посте.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ящик с картинами художника Николая Рериха в Государственном музее Востока в Москве, возвращенными после выставки в Италии

Возвращение российских картин с выставок из Италии и Японии в Россию
1 из 4

Ящик с картинами художника Николая Рериха в Государственном музее Востока в Москве, возвращенными после выставки в Италии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Прием картин художника Николая Рериха "Приказ Учителя" (1947), "Заратустра" (1931) и "Ведущая" (1944) в Государственном музее Востока в Москве

Возвращение российских картин с выставок из Италии и Японии в Россию
2 из 4

Прием картин художника Николая Рериха "Приказ Учителя" (1947), "Заратустра" (1931) и "Ведущая" (1944) в Государственном музее Востока в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Картина художника Николая Рериха "Заратустра" (1931 г.) в Государственном музее Востока в Москве, возвращенная после выставки в Италии

Возвращение российских картин с выставок из Италии и Японии в Россию
3 из 4

Картина художника Николая Рериха "Заратустра" (1931 г.) в Государственном музее Востока в Москве, возвращенная после выставки в Италии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Хранитель фонда творчества Рерихов Сергей Фролов и художник-реставратор отдела научной реставрации Ирина Соловьева принимают картину художника Николая Рериха "Приказ Учителя" (1947 г.) в Государственном музее Востока в Москве

Возвращение российских картин с выставок из Италии и Японии в Россию
4 из 4

Хранитель фонда творчества Рерихов Сергей Фролов и художник-реставратор отдела научной реставрации Ирина Соловьева принимают картину художника Николая Рериха "Приказ Учителя" (1947 г.) в Государственном музее Востока в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4

Ящик с картинами художника Николая Рериха в Государственном музее Востока в Москве, возвращенными после выставки в Италии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4

Прием картин художника Николая Рериха "Приказ Учителя" (1947), "Заратустра" (1931) и "Ведущая" (1944) в Государственном музее Востока в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4

Картина художника Николая Рериха "Заратустра" (1931 г.) в Государственном музее Востока в Москве, возвращенная после выставки в Италии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4

Хранитель фонда творчества Рерихов Сергей Фролов и художник-реставратор отдела научной реставрации Ирина Соловьева принимают картину художника Николая Рериха "Приказ Учителя" (1947 г.) в Государственном музее Востока в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Полотна "Приказ Учителя", "Ведущая" и "Заратустра" были представлены на выставке "Форма бесконечности" ("The shape of infinity"), проходившей в Музее современного искусства "Каза Каваццини" в Италии.
Грузовики с картинами из собраний Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея "Абрамцево", ГМИИ им. Пушкина и Музея Востока были задержаны на финской границе. В пятницу, 8 апреля, Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, что дало Минкультуры РФ возможность организовать возврат коллекции в кратчайшие сроки. В субботу, 9 апреля, машины с российскими картинами пересекли границу России, в понедельник, 10 апреля, полотна Государственного Эрмитажа уже были возвращены в музей.
Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
15:33Культура
В Пушкинский музей вернулась картина, задержанная на финской таможне
 
КультураНовости культурыВыставкиМузей Востока (Москва)Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаГосударственный ЭрмитажМузеиТретьяковская галереяИталияРоссияФинляндия
 
 
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