https://ria.ru/20220412/taozhnya-1783155560.html

В Музей Востока вернулись картины, задержанные на финской таможне

В Музей Востока вернулись картины, задержанные на финской таможне - РИА Новости, 12.04.2022

В Музей Востока вернулись картины, задержанные на финской таможне

В Музей Востока доставили картины Николая Рериха, задержанные на финской таможне. Об этом сообщается в Telegram-канале институции. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:47

2022-04-12T16:47

2022-04-12T16:47

культура

новости культуры

выставки

музей востока (москва)

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

государственный эрмитаж

музеи

третьяковская галерея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783151571_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec77896de6613ac621aa74abfb854b6e.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Музей Востока доставили картины Николая Рериха, задержанные на финской таможне. Об этом сообщается в Telegram-канале институции. "Сотрудники Государственного музея Востока оценили состояние работ: все картины Николая Рериха вернулись в прежней сохранности", — говорится в посте.Полотна "Приказ Учителя", "Ведущая" и "Заратустра" были представлены на выставке "Форма бесконечности" ("The shape of infinity"), проходившей в Музее современного искусства "Каза Каваццини" в Италии. Грузовики с картинами из собраний Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея "Абрамцево", ГМИИ им. Пушкина и Музея Востока были задержаны на финской границе. В пятницу, 8 апреля, Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, что дало Минкультуры РФ возможность организовать возврат коллекции в кратчайшие сроки. В субботу, 9 апреля, машины с российскими картинами пересекли границу России, в понедельник, 10 апреля, полотна Государственного Эрмитажа уже были возвращены в музей.

https://ria.ru/20220412/muzey-1783128252.html

италия

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, музей востока (москва), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, государственный эрмитаж, музеи, третьяковская галерея, италия, россия, финляндия