В Музей Востока вернулись картины, задержанные на финской таможне

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Музей Востока доставили картины Николая Рериха, задержанные на финской таможне. Об этом сообщается в Telegram-канале институции. "Сотрудники Государственного музея Востока оценили состояние работ: все картины Николая Рериха вернулись в прежней сохранности", — говорится в посте.Полотна "Приказ Учителя", "Ведущая" и "Заратустра" были представлены на выставке "Форма бесконечности" ("The shape of infinity"), проходившей в Музее современного искусства "Каза Каваццини" в Италии. Грузовики с картинами из собраний Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея "Абрамцево", ГМИИ им. Пушкина и Музея Востока были задержаны на финской границе. В пятницу, 8 апреля, Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, что дало Минкультуры РФ возможность организовать возврат коллекции в кратчайшие сроки. В субботу, 9 апреля, машины с российскими картинами пересекли границу России, в понедельник, 10 апреля, полотна Государственного Эрмитажа уже были возвращены в музей.
Хранитель фонда творчества Рерихов Сергей Фролов и художник-реставратор отдела научной реставрации Ирина Соловьева принимают картину художника Николая Рериха "Приказ Учителя" (1947 г.) в Государственном музее Востока в Москве
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Хранитель фонда творчества Рерихов Сергей Фролов и художник-реставратор отдела научной реставрации Ирина Соловьева принимают картину художника Николая Рериха "Приказ Учителя" (1947 г.) в Государственном музее Востока в Москве
Хранитель фонда творчества Рерихов Сергей Фролов и художник-реставратор отдела научной реставрации Ирина Соловьева принимают картину художника Николая Рериха "Приказ Учителя" (1947 г.) в Государственном музее Востока в Москве
Полотна "Приказ Учителя", "Ведущая" и "Заратустра" были представлены на выставке "Форма бесконечности" ("The shape of infinity"), проходившей в Музее современного искусства "Каза Каваццини" в Италии.
Грузовики с картинами из собраний Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея "Абрамцево", ГМИИ им. Пушкина и Музея Востока были задержаны на финской границе. В пятницу, 8 апреля, Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, что дало Минкультуры РФ возможность организовать возврат коллекции в кратчайшие сроки. В субботу, 9 апреля, машины с российскими картинами пересекли границу России, в понедельник, 10 апреля, полотна Государственного Эрмитажа уже были возвращены в музей.
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