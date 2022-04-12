17:11 12.04.2022 (обновлено: 17:13 12.04.2022)
Талибы превратили 15 школ в Панджшере в военные базы, сообщили СМИ
Aamaj News сообщает, что талибы переоборудовали 15 школ в Панджшере в военные базы
© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Талибы* в провинции Панджшер. Архивное фото
КАБУЛ, 12 апр - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* переоборудовало в военные базы 15 школ в провинции Панджшер, которая была центром сопротивления талибам, сообщает афганское агентство Aamaj News.
По его данным, талибы взяли под контроль 15 школ - как для девочек, так и для мальчиков - и превратили их в военные базы. Таким образом, около 4 тысяч учеников остались без доступа к образованию. При этом власти никак не комментируют эту информацию, добавляет агентство.
8 января, 12:56Представитель талибов опроверг сообщения о боях в Панджшере
Населенная таджиками провинция Панджшер (в переводе с языка дари - "Пять львов") находится в горах Гиндукуша к северо-востоку от Кабула. На административной карте Афганистана она появилась в 2004 году, когда была выделена из провинции Парван. По площади и численности населения - 3,6 тысячи квадратных километров и 170 тысяч человек - это предпоследний из 34 регионов страны. Самым знаменитым уроженцем Панджшера является полевой командир, лидер Северного альянса Ахмад Шах Масуд, убитый террористами в сентябре 2001 года.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.