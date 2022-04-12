https://ria.ru/20220412/taliby-1783164670.html

Талибы превратили 15 школ в Панджшере в военные базы, сообщили СМИ

Талибы превратили 15 школ в Панджшере в военные базы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2022

Талибы превратили 15 школ в Панджшере в военные базы, сообщили СМИ

Правящее в Афганистане движение "Талибан"* переоборудовало в военные базы 15 школ в провинции Панджшер, которая была центром сопротивления талибам, сообщает... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:11

2022-04-12T17:11

2022-04-12T17:13

в мире

афганистан

талибан

мохаммад хасан ахунд

панджшер (провинция)

школы

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КАБУЛ, 12 апр - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* переоборудовало в военные базы 15 школ в провинции Панджшер, которая была центром сопротивления талибам, сообщает афганское агентство Aamaj News.По его данным, талибы взяли под контроль 15 школ - как для девочек, так и для мальчиков - и превратили их в военные базы. Таким образом, около 4 тысяч учеников остались без доступа к образованию. При этом власти никак не комментируют эту информацию, добавляет агентство.Населенная таджиками провинция Панджшер (в переводе с языка дари - "Пять львов") находится в горах Гиндукуша к северо-востоку от Кабула. На административной карте Афганистана она появилась в 2004 году, когда была выделена из провинции Парван. По площади и численности населения - 3,6 тысячи квадратных километров и 170 тысяч человек - это предпоследний из 34 регионов страны. Самым знаменитым уроженцем Панджшера является полевой командир, лидер Северного альянса Ахмад Шах Масуд, убитый террористами в сентябре 2001 года.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220108/talib-1766953026.html

https://ria.ru/20220130/taliby-1770232744.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, афганистан, талибан, мохаммад хасан ахунд, панджшер (провинция), школы