Рейтинг@Mail.ru
Талибы превратили 15 школ в Панджшере в военные базы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/taliby-1783164670.html
Талибы превратили 15 школ в Панджшере в военные базы, сообщили СМИ
Талибы превратили 15 школ в Панджшере в военные базы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2022
Талибы превратили 15 школ в Панджшере в военные базы, сообщили СМИ
Правящее в Афганистане движение "Талибан"* переоборудовало в военные базы 15 школ в провинции Панджшер, которая была центром сопротивления талибам, сообщает... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:11
2022-04-12T17:13
в мире
афганистан
талибан
мохаммад хасан ахунд
панджшер (провинция)
школы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749312934_0:5:2911:1642_1920x0_80_0_0_81d554b743364e87152b5387da79cb8d.jpg
КАБУЛ, 12 апр - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* переоборудовало в военные базы 15 школ в провинции Панджшер, которая была центром сопротивления талибам, сообщает афганское агентство Aamaj News.По его данным, талибы взяли под контроль 15 школ - как для девочек, так и для мальчиков - и превратили их в военные базы. Таким образом, около 4 тысяч учеников остались без доступа к образованию. При этом власти никак не комментируют эту информацию, добавляет агентство.Населенная таджиками провинция Панджшер (в переводе с языка дари - "Пять львов") находится в горах Гиндукуша к северо-востоку от Кабула. На административной карте Афганистана она появилась в 2004 году, когда была выделена из провинции Парван. По площади и численности населения - 3,6 тысячи квадратных километров и 170 тысяч человек - это предпоследний из 34 регионов страны. Самым знаменитым уроженцем Панджшера является полевой командир, лидер Северного альянса Ахмад Шах Масуд, убитый террористами в сентябре 2001 года.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220108/talib-1766953026.html
https://ria.ru/20220130/taliby-1770232744.html
афганистан
панджшер (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749312934_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_be6e425a7894c2b4693cd1df49ca31ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, талибан, мохаммад хасан ахунд, панджшер (провинция), школы
17:11 12.04.2022 (обновлено: 17:13 12.04.2022)
 
Талибы превратили 15 школ в Панджшере в военные базы, сообщили СМИ

Aamaj News сообщает, что талибы переоборудовали 15 школ в Панджшере в военные базы

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Талибы* в провинции Панджшер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 12 апр - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* переоборудовало в военные базы 15 школ в провинции Панджшер, которая была центром сопротивления талибам, сообщает афганское агентство Aamaj News.
По его данным, талибы взяли под контроль 15 школ - как для девочек, так и для мальчиков - и превратили их в военные базы. Таким образом, около 4 тысяч учеников остались без доступа к образованию. При этом власти никак не комментируют эту информацию, добавляет агентство.
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 12:56
Представитель талибов опроверг сообщения о боях в Панджшере
Населенная таджиками провинция Панджшер (в переводе с языка дари - "Пять львов") находится в горах Гиндукуша к северо-востоку от Кабула. На административной карте Афганистана она появилась в 2004 году, когда была выделена из провинции Парван. По площади и численности населения - 3,6 тысячи квадратных километров и 170 тысяч человек - это предпоследний из 34 регионов страны. Самым знаменитым уроженцем Панджшера является полевой командир, лидер Северного альянса Ахмад Шах Масуд, убитый террористами в сентябре 2001 года.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 23:47Захват власти в Афганистане талибами
ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
 
В миреАфганистанТалибанМохаммад Хасан АхундПанджшер (провинция)Школы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала