https://ria.ru/20220412/svet-1783014517.html

СМИ: сто миллионов европейцев могут остаться без света из-за санкций Запада

СМИ: сто миллионов европейцев могут остаться без света из-за санкций Запада - РИА Новости, 12.04.2022

СМИ: сто миллионов европейцев могут остаться без света из-за санкций Запада

В случае введения санкций на ядерное топливо из России сто миллионов европейцев могут остаться без электроснабжения, пишет чешское издание Seznam zprávy. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T01:55

2022-04-12T01:55

2022-04-12T01:56

финляндия

россия

болгария

санкции в отношении россии

чехия

экономика

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591205548_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_5a3db61b944cf3df1ffa1107bf175f60.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В случае введения санкций на ядерное топливо из России сто миллионов европейцев могут остаться без электроснабжения, пишет чешское издание Seznam zprávy.Автор статьи Йиржи Штястны отметил, что в европейских странах, входивших ранее в социалистический блок, электричество вырабатывают ядерные реакторы, созданные по советской технологии. Топливо для них импортируется из России. По его мнению, перспектива отказа от российских поставок ресурса стала энергетическим вызовом для этих государств.В публикации говорится, что в разных странах — от Финляндии до Болгарии — на реакторах советского образца вырабатывают около 40 процентов производства электроэнергии."Зависимость от этих поставок теперь превратилась в серьезную проблему", — считает чешский обозреватель.Публицист заключил, что на поиск замены российским поставам ядерного топлива могут уйти годы.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220411/neft-1782985516.html

https://ria.ru/20220410/latviya-1782766007.html

https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782833423.html

финляндия

россия

болгария

чехия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, россия, болгария, санкции в отношении россии, чехия, экономика, в мире, украина, европа