01:55 12.04.2022 (обновлено: 01:56 12.04.2022)
СМИ: сто миллионов европейцев могут остаться без света из-за санкций Запада
Seznam zprávy: сто миллионов европейцев лишатся света при запрете ядерного топлива из РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКонтейнеры с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ)
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ) . Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В случае введения санкций на ядерное топливо из России сто миллионов европейцев могут остаться без электроснабжения, пишет чешское издание Seznam zprávy.
Автор статьи Йиржи Штястны отметил, что в европейских странах, входивших ранее в социалистический блок, электричество вырабатывают ядерные реакторы, созданные по советской технологии. Топливо для них импортируется из России. По его мнению, перспектива отказа от российских поставок ресурса стала энергетическим вызовом для этих государств.
"Попытка досрочно расторгнуть контракты с Россией, таким образом, может поставить под угрозу электроснабжение почти ста миллионов европейцев в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на свой важнейший источник чистой энергии", — подчеркнул Штястны.
"Зависимость от этих поставок теперь превратилась в серьезную проблему", — считает чешский обозреватель.
Публицист заключил, что на поиск замены российским поставам ядерного топлива могут уйти годы.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>