https://ria.ru/20220412/strelba-1783172929.html

Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт, сообщили СМИ

Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2022

Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт, сообщили СМИ

Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как террористический акт, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:46

2022-04-12T17:46

2022-04-12T17:58

в мире

нью-йорк (город)

бруклин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как террористический акт, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источник в полиции."Атака в метров районе Нью-Йорка Бруклин, в результате которой пострадали несколько человек, расследуется как террористический акт", - говорится в сообщении издания.По тем же данным, подозреваемый - темнокожий мужчина, ростом около 165 см, весом около 100 кг. "Когда он входил в поезд, началась ссора, за которой последовал взрыв того, что считается дымовой шашкой", - говорится в сообщении.Со своей стороны в полиции Нью-Йорка не подтвердили РИА Новости, что ситуация расследуется как теракт. "Я не могу подтвердить это, расследование еще ведется", - сказал собеседник агентства.Как сообщалось, после стрельбы в метро Нью-Йорка 13 людям понадобилась медицинская помощь, пятеро были ранены из огнестрельного оружия, один находится в критическом состоянии. На месте, возможно, сработала дымовая шашка. Подозреваемый в бегах.

https://ria.ru/20220412/bomba-1783170632.html

https://ria.ru/20220412/nyu-york-1783163009.html

нью-йорк (город)

бруклин

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в мире, нью-йорк (город), бруклин