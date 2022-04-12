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Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт, сообщили СМИ
Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2022
Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт, сообщили СМИ
Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как террористический акт, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:46
2022-04-12T17:46
2022-04-12T17:58
в мире
нью-йорк (город)
бруклин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как террористический акт, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источник в полиции."Атака в метров районе Нью-Йорка Бруклин, в результате которой пострадали несколько человек, расследуется как террористический акт", - говорится в сообщении издания.По тем же данным, подозреваемый - темнокожий мужчина, ростом около 165 см, весом около 100 кг. "Когда он входил в поезд, началась ссора, за которой последовал взрыв того, что считается дымовой шашкой", - говорится в сообщении.Со своей стороны в полиции Нью-Йорка не подтвердили РИА Новости, что ситуация расследуется как теракт. "Я не могу подтвердить это, расследование еще ведется", - сказал собеседник агентства.Как сообщалось, после стрельбы в метро Нью-Йорка 13 людям понадобилась медицинская помощь, пятеро были ранены из огнестрельного оружия, один находится в критическом состоянии. На месте, возможно, сработала дымовая шашка. Подозреваемый в бегах.
https://ria.ru/20220412/bomba-1783170632.html
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в мире, нью-йорк (город), бруклин
17:46 12.04.2022 (обновлено: 17:58 12.04.2022)
Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт, сообщили СМИ
Newsweek: полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как террористический акт
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как террористический акт, сообщает издание Newsweek
со ссылкой на источник в полиции.
"Атака в метров районе Нью-Йорка Бруклин
, в результате которой пострадали несколько человек, расследуется как террористический акт", - говорится в сообщении издания.
По тем же данным, подозреваемый - темнокожий мужчина, ростом около 165 см, весом около 100 кг. "Когда он входил в поезд, началась ссора, за которой последовал взрыв того, что считается дымовой шашкой", - говорится в сообщении.
Со своей стороны в полиции Нью-Йорка не подтвердили РИА Новости, что ситуация расследуется как теракт. "Я не могу подтвердить это, расследование еще ведется", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, после стрельбы в метро Нью-Йорка 13 людям понадобилась медицинская помощь, пятеро были ранены из огнестрельного оружия, один находится в критическом состоянии. На месте, возможно, сработала дымовая шашка. Подозреваемый в бегах.